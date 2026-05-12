Captan ENTE misterioso durante concierto de BTS en México: Hasta los fantasmas se quedaron afuera (VIDEO)

Luego de la euforia que se vivió en la Ciudad de México con el arribo de BTS en el país con el objetivo de tres conciertos que formaron parte de su gira mundial Arirang World Tour 2026 en redes sociales se han compartido diversos momentos que dejaron sus presentaciones, sin embargo, hay un material que ha comenzado a viralizarse por su contenido paranormal y ahora internautas se cuestionan su autenticidad.

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A través de diversos videos en plataformas digitales se han compartido los grandes momentos que dejaron Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook durante su paso por México como sus bailes con sombreros vaqueros, sus discursos en español, su felicitación hacia las madres, las veces que Kim Tae-hyung aprovechaba la canción de Idol para comer una banderilla, algodón de azúcar etc., sin embargo, lo que ha sorprendido un un material que muestra a un "ser sobrenatural" a las afueras del Estadio GNP mientras el público disfruta del show de BTS.

¿Cómo es el video que muestra aparentemente un fantasma en el concierto de BTS?

En un video compartido en Tiktok ha llamado la atención del ARMY y de internautas luego de que un usuario revelara que mientras se encontraba a las afueras del Estadio la noche del domingo 10 de mayo, cuando se realizaba la última presentación de la banda de K-pop comenzó a grabar todo lo que se vivía en ese momento, sin embargo, todo cambió cuando se percató de algo inusual en uno de sus videos.

En las imágenes se logra ver como se encuntra grabando la presentación de BTS, ya que se encontraba en un lugar donde se alcanzaba a ver parte de las grandes pantallas que se montaron en el escenario pero de la nada se ve de frente una silueta que parace ser la de un hombre, sin embargo, en cuestión de segundos comienza a desvanceserce hasta desaparecer, en tono ironíco en el video se cuestiona si se cantó mal el coro de "Body to Body" y se invocó a algo más. Hasta el momento el video ha generado cientos de comentarios y hay quienes señalan que se trata de un juego de luces mientras que otros reafirman teorías de que pudo tratarse de un ser paranormal.