HYBE, creadores de BTS, lanzan nuevo grupo femenino, SAINT SATINE: “Suenan terrible”

HYBE, creadores de BTS, están de estreno con el lanzamiento de un nuevo proyecto femenino: SAINT SATINE. La agrupación, anteriormente conocida como PRELUDE, completó su formación con la incorporación de Sakura, quien se unió a Emily, Lexie, y Samara, dando como resultado un girl group conformado por cuatro integrantes.

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SAINT SATINE hace su debut y el internet reacciona: “Suenan terrible”

SAINT SATIN hizo su debut en directo con el éxito “PARTY b4 the PARTY”. Sin embargo, la recepción del público no fue la mejor, pues usuarios en redes sociales lanzaron duras críticas contra las chicas, asegurando que no estaban a la altura del sello. Entre los comentarios que destacaron se encuentra la diferencia de talento entre las integrantes, pues hay quienes señalan que algunas destacan más en cuanto a rango vocal y presencia en el escenario.

“Como alguien que las ha estado apoyando desde que las anunciaron, estoy impresionada por decir esto: suenan terrible”, se lee en uno de los comentarios.

as someone who has been supporting them since they got announced, i’m so fascinated by how terrible they sound. pic.twitter.com/f9M7G1BEAU https://t.co/7InDkwudk6 — nicha (@layoffthecoke) May 12, 2026

Otro comentario señala: “Emily necesita bajar el tono de ese baile hardcore, en serio, y enfocarse en su voz tan débil. Literalmente no puede cantar. Lexi no es mucho mejor. Samara va a ser la que cargue con este grupo”.

Emily needs to tone down the hardcore dancing fr and focus on her weak vocals . She literally can’t sing. Lexi isn’t much better. Samara is going to be carrying this group — Rera (@haerindebut) May 12, 2026

Actualmente, la agrupación cuenta con dos singles disponibles en plataformas de streaming: “PARTY b4 the PARTY”, con la que hicieron su debut, y “WE RIDE”.

¿Quiénes son las integrantes de SAINT SATINE?

SAINT SATINE está compuesto por cuatro chicas de diferentes nacionalidades: Emily, Lexie, Samara y, la más reciente en integrarse al grupo, Sakura. Esta agrupación es resultado del proyecto “World Scout: The Final Piece”, un programa de audiciones, creado por HYBE y Geffen Records, para lanzar al próximo gran grupo pop femenino.

Samara, de 20 años, es de origen brasileño y destaca por su gran rango vocal; mientras que Emily es una bailarina profesional de Estados Unidos, también de 20 años. Lexie, de origen sueco, tiene 21 años y destaca por su trayectoria como productora musical. Sakura es la integrante más pequeña. Con tan sólo 15 años, la oriunda de Japón fue anunciada como la pieza final del grupo tras ganar la última fase del concurso este 12 de mayo.