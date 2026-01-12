G-Dragon confirma públicamente el regreso de BIGBANG con todos los integrantes y sacude al K-pop

Fans del K-pop fueron sorprendidos con un inesperado mensaje durante los 40th Golden Disc Awards , cuando G-Dragon confirmó públicamente que BIGBANG regresará este 2026.

Durante la ceremonia G-Dragon se llevó el Daesang a Canción Digital del Año, por lo que al pasar a dar su discurso de agradecimiento reveló que G-Dragon y BIGBANG regresarán juntos este 2026, sin duda alguna esta noticia desató la euforia entre fans y la industria.

La noticia llega en un contexto simbólico, pues el grupo se acerca a su 20.º aniversario, lo que ha reavivado rumores de una posible gira mundial, incluso con especulaciones que señalan a Coachella como un posible escenario de regreso. A esto se suma el anuncio de T.O.P, quien confirmó su retorno como solista con el álbum “ANOTHER DIMENSION”, su primer proyecto musical en 13 años.

¿Quién es BIGBANG y por qué sorprende su regreso?

BIGBANG debutó en 2006 bajo YG Entertainment y es considerado uno de los grupos más influyentes en la historia del K-pop. Integrado por G-Dragon, Taeyang, Daesung y T.O.P, el grupo redefinió el sonido, la estética y la proyección global del género.

Su regreso sorprende debido a años de inactividad, marcados por el servicio militar obligatorio, proyectos individuales y diversas controversias que alejaron al grupo de los escenarios. Por ello, su retorno representa no solo nostalgia, sino un posible reacomodo del poder dentro de la industria.

¿Quién es G-Dragon?

G-Dragon, Kwon Ji-yong debutó en 2006 como líder de BIGBANG y es reconocido como uno de los artistas más influyentes del K-pop. Rapero, productor, compositor y referente de la moda, ha sido clave en la identidad sonora del grupo.

Entre sus mayores éxitos se encuentran “Heartbreaker”, “Crooked”, “Untitled, 2014” y “Power”, además de múltiples premios y récords internacionales. Su anuncio no solo confirma el regreso de BIGBANG, sino que reafirma su peso como figura central del K-pop global.

En los Golden Disc Awards 2026 realizados este fin de semana, G-Dragon fue uno de los artistas más premiados, llevándose tres galardones: Canción del Año por “HOME SWEET HOME” y dos Bonsangs, uno en la categoría de mejor canción digital y otro en la de mejor álbum.