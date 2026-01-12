Jennie, Stray Kids y G-Dragon Arrasan en los Golden Disc Awards 2026

Los Golden Disc Awards 2026, celebrados este 10 de enero en el Taipei Dome, Taiwán, marcaron un antes y un después en la escena del K-pop, coronando a los artistas más destacados del año. El nombre más fuerte de la noche sin duda alguna fue el de Stray Kids.

A continuación te dejamos a los principales ganadores de esta ceremonia, una de las más prestigiosas de la música coreana .



Álbum del Año: Stray Kids por KARMA



Canción del Año: G-Dragon con “HOME SWEET HOME” feat. Taeyang y Daesung.



Artista del Año: Jennie de BLACKPINK



Mejor Grupo: MONSTA X



Artista Novato del Año: ALLDAY PROJECT, CORTIS

Mejor Álbum

NCT WISH: Color



ATEEZ: Golden Hour: Part.2



IVE: IVE EMPATHY



RIIZE: Odyssey



Stray Kids: KARMA



G-Dragon Übermensch



ZEROBASEONE: Never Say Never



TXT: The Star Chapter: TogetheR



SEVENTEEN: Happy Burstday



ENHYPEN: Desire: Unleash

Mejor Canción Digital

aespa: “Dirty Work”



ALLDAY PROJECT: “Famous”



BLACKPINK: “Jump”



BOYNEXTDOOR: “If I Say, I Love You”



Jennie: “Like Jennie”



LE SSERAFIM: “Hot”



Rosé: “Toxic Till the End”



ZO ZAZZ: “Don’t You Know”



IVE: “Rebel Heart”



G-Dragon: “HOME SWEET HOME”

Artista Más Popular

Masculino: Jin (BTS)

Femenino: Hearts2Hearts

¿Qué Son los Golden Disc Awards?

Los Golden Disc Awards son reconocidos como uno de los galardones más antiguos y respetados de la industria musical coreana, celebrando lo mejor del K-pop y la música popular de Corea del Sur desde hace cuatro décadas.

A diferencia de otros premios esta premiación combinan estadísticas de ventas físicas y digitales, transmisiones, además de evaluaciones de un panel de expertos, lo que les otorga un equilibrio entre rendimiento comercial y reconocimiento crítico.

La ceremonia de este año ha sido especialmente significativa por introducir una nueva categoría principal: Artista del Año, otorgado por primera vez y recibido por Jennie, lo que refleja la evolución del evento y su intención de adaptarse a tendencias globales y artísticas más amplias.

El Show de Jennie: La Actuación Más Vista de la Ceremonia

La actuación de Jennie fue, sin duda, uno de los momentos más comentados de la velada. No solo destacó por haberse ganado cuatro galardones: como Artista del Año, dos Bonsangs por canciones digitales: “Like Jennie” y “Jump como parte de BLACKPINK y el Global Impact Award, sino también por su presencia escénica y producción.

Durante la premiación Jennie ofreció un performance que combinó energía y estilo, interpretando sus éxitos del año, su presentación fue destacada como la más vista y comentada de la noche, reafirmando su estatus como una de las artistas femeninas más influyentes del K-pop actual.