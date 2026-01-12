Jennie, Stray Kids y G-Dragon Arrasan en los Golden Disc Awards 2026
La ceremonia en Taiwán coronó a los grandes del K-pop con Jennie como figura central y un espectáculo inolvidable.
Los Golden Disc Awards 2026, celebrados este 10 de enero en el Taipei Dome, Taiwán, marcaron un antes y un después en la escena del K-pop, coronando a los artistas más destacados del año. El nombre más fuerte de la noche sin duda alguna fue el de Stray Kids.
A continuación te dejamos a los principales ganadores de esta ceremonia, una de las más prestigiosas de la
música coreana
.
- Álbum del Año: Stray Kids por KARMA
- Canción del Año: G-Dragon con “HOME SWEET HOME” feat. Taeyang y Daesung.
- Artista del Año: Jennie de BLACKPINK
- Mejor Grupo: MONSTA X
- Artista Novato del Año: ALLDAY PROJECT, CORTIS
Mejor Álbum
- NCT WISH: Color
- ATEEZ: Golden Hour: Part.2
- IVE: IVE EMPATHY
- RIIZE: Odyssey
- Stray Kids: KARMA
- G-Dragon Übermensch
- ZEROBASEONE: Never Say Never
- TXT: The Star Chapter: TogetheR
- SEVENTEEN: Happy Burstday
- ENHYPEN: Desire: Unleash
Mejor Canción Digital
- aespa: “Dirty Work”
- ALLDAY PROJECT: “Famous”
- BLACKPINK: “Jump”
- BOYNEXTDOOR: “If I Say, I Love You”
- Jennie: “Like Jennie”
- LE SSERAFIM: “Hot”
- Rosé: “Toxic Till the End”
- ZO ZAZZ: “Don’t You Know”
- IVE: “Rebel Heart”
- G-Dragon: “HOME SWEET HOME”
Artista Más Popular
- Masculino: Jin (BTS)
- Femenino: Hearts2Hearts
¿Qué Son los Golden Disc Awards?
Los Golden Disc Awards son reconocidos como uno de los galardones más antiguos y respetados de la industria musical coreana, celebrando lo mejor del K-pop y la música popular de Corea del Sur desde hace cuatro décadas.
A diferencia de otros premios esta premiación combinan estadísticas de ventas físicas y digitales, transmisiones, además de evaluaciones de un panel de expertos, lo que les otorga un equilibrio entre rendimiento comercial y reconocimiento crítico.
La ceremonia de este año ha sido especialmente significativa por introducir una nueva categoría principal: Artista del Año, otorgado por primera vez y recibido por Jennie, lo que refleja la evolución del evento y su intención de adaptarse a tendencias globales y artísticas más amplias.
El Show de Jennie: La Actuación Más Vista de la Ceremonia
La actuación de Jennie fue, sin duda, uno de los momentos más comentados de la velada. No solo destacó por haberse ganado cuatro galardones: como Artista del Año, dos Bonsangs por canciones digitales: “Like Jennie” y “Jump como parte de BLACKPINK y el Global Impact Award, sino también por su presencia escénica y producción.
Durante la premiación Jennie ofreció un performance que combinó energía y estilo, interpretando sus éxitos del año, su presentación fue destacada como la más vista y comentada de la noche, reafirmando su estatus como una de las artistas femeninas más influyentes del K-pop actual.