Regresos esperados en 2026: Ídols de K-pop y actores de K-dramas que concluyen el servicio militar

Tras años de pausa y expectación, varios rostros del entretenimiento coreano volverán a la escena: desde figuras del K-pop hasta talentos del K-drama que terminan su servicio militar en 2026, marcando el regreso de proyectos, comeback de grupos y anticipadas apariciones en pantalla.

Mientras la industria coreana continúa con su regla de servicio obligatorio para hombres entre aproximadamente 18 y 28 años, muchos artistas han estado cumpliendo su obligación y programan su retorno a la vida pública este año.

Idols de K-pop que terminarían el servicio en 2026

Los siguientes artistas tienen programada su alta del servicio militar en 2026, según informes y calendarios de enlistamiento difundidos en plataformas.



Sebin : integrante de OMEGA X ingresó el 16 de julio de 2024 y concluye su servicio el 15 de enero.



: integrante de OMEGA X ingresó el 16 de julio de 2024 y concluye su servicio el 15 de enero. Hyuk : integrante de VIXX ingresó el 18 de abril del 2024 y concluye su servicio el 17 de enero.



: integrante de VIXX ingresó el 18 de abril del 2024 y concluye su servicio el 17 de enero. Song : integrante de iKON ingresó el 13 de agosto del 2024 yconcluye su servicio el 12 de febrero.



: integrante de iKON ingresó el 13 de agosto del 2024 yconcluye su servicio el 12 de febrero. Choi In : integrante de E’LAST ingresó el 2 de septiembre del 2024 y concluye su servicio el 1 de marzo.



: integrante de E’LAST ingresó el 2 de septiembre del 2024 y concluye su servicio el 1 de marzo. Kim Jonghyeon : integrante de ex-NU’EST ingresó el 23 de septiembre de 2024 y concluye su servicio el 22 de marzo.



: integrante de ex-NU’EST ingresó el 23 de septiembre de 2024 y concluye su servicio el 22 de marzo. Hwichan : integrante de OMEGA X ingresó el 4 de julio de 2024 concluye su servicio el 3 de abril, realizando su servicio como trabajador social.



: integrante de OMEGA X ingresó el 4 de julio de 2024 concluye su servicio el 3 de abril, realizando su servicio como trabajador social. Jaehyun : integrante de NCT ingresó el 4 de noviembre de 2024 y concluye su servicio el 2 de mayo.



: integrante de NCT ingresó el 4 de noviembre de 2024 y concluye su servicio el 2 de mayo. Jeonghan : integrante de SEVENTEEN ingresó el 26 de septiembre de 2024 y concluye su servicio el 25 de junio.



: integrante de SEVENTEEN ingresó el 26 de septiembre de 2024 y concluye su servicio el 25 de junio. Ren: integrante de ex-NU’EST ingresó el 26 de septiembre de 2024 y concluye su servicio el 25 de junio.



Actores de K-drama con fin de servicio proyectado en 2026

Jaehyun : ingresó el 4 de noviembre de 2024 y concluye su servicio el mes de mayo￼.



: ingresó el 4 de noviembre de 2024 y concluye su servicio el mes de mayo￼. Kim Wooseok: ingresó el 4 de noviembre y se prevé que concluya el 3 de mayo.

¿Por qué es obligatorio y cuánto dura?

El servicio militar en Corea del Sur es obligatorio debido a la tensión permanente con Corea del Norte y forma parte de la ley desde 1957. Todos los hombres aptos, incluidos ídols y actores, deben cumplirlo.

Dependiendo de la rama a la que se enlisten es el tiempo en el que tendrá su duración su servicio militar, para el Ejército y Marina son 18 meses, Fuerza Aérea, 21 meses y el Servicio alternativo: hasta 24 meses.

Por ello, muchos regresos artísticos se concentran en años clave. En el caso de grupos como BTS, aunque todos sus miembros ya completaron el servicio en 2025, sus actividades grupales principales, como un comeback oficial con nuevo álbum y gira mundial, están proyectadas para brillar en 2026.