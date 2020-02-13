BTS y la nueva canción sorpresa que estrenarán en el show de Jimmy Fallon emociona al ARMY en redes sociales.

BTS tiene emocionado al ARMY tras el anuncio del estreno de una nueva canción, que tendrá como escenario el famoso programa The Tonight Show de Jimmy Fallon en el que compartirán grandes momentos con el conductor.

La presentación del famoso grupo musical de K-pop se realizará el 24 de febrero, en la emisión del conocido programa de la cadena NBC, donde los siete integrantes interpretarán una nueva canción.

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Como parte de las sorpresas en The Tonight Show, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook recibirán un recorrido exclusivo por la ciudad de Nueva York, a cargo del comediante Jimmy Fallon.

Hace algunos días, en las redes sociales del programa se lanzó el hashtag #FallonAsksBTS para que los fans hicieran preguntas a la agrupación, pero no fue hasta ayer cuando Fallon posteó que este día haría un anuncio muy importante sobre las actividades y dinámicas que BTS iba a hacer durante el programa.

BTS WILL PERFORM A NEW SONG ON THE TONIGHT SHOW WITH JIMMY FALLON AND BIGHIT DIDNT WARN US ABOUT IT THIS WAS NOT IN THE SCHEDULE IM FVCKING SCREAMING I WASNT READY pic.twitter.com/0OThrQVz8W — nicole⁷ ♡ tae (@opsvkook) February 13, 2020

El anuncio principal fue que BTS presentará una canción nueva, perteneciente a Map of the Soul: 7; sin embargo, todavía no se ha revelado el nombre ni el concepto de esta nueva melodía, pero lo que sí se espera es algo espectacular, tal y como lo adelantó el comediante en una entrevista.

Queremos hacer algo especial para BTS y al mismo tiempo celebrar a Nueva York

El programa de Jimmy Fallon es conocido por hacer diferentes dinámicas divertidas para que sus invitados entren en confianza y demuestren su sentido del humor, por lo que se espera que durante el recorrido por las calles de Nueva York, la banda delite a sus fans.

Además, Fallon entrevistará a los integrantes en el corazón de Manhattan, conviviendo con algunas fans e incluso darse el tiempo de ir a comer al famoso restaurante Katz’s Delicatessen.

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