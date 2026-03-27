Extraña México: ¡J-Hope está emocionado por los conciertos de BTS en CDMX!
¡J-Hope extraña México! Durante su más reciente aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Kimmel, Hoseok se mostró bastante emocionado por los próximos conciertos de BTS en CDMX. La reacción del idol se dio luego de que el conductor los cuestionara directamente sobre alguna ciudad en particular por la que estén emocionados de estar ahora que comienza su gira global. Sin dudarlo, J-Hope respondió: Ciudad de México.
👤: Hay alguna ciudad en particular en la que estén emocionados de estar?— 💚ミj-hopeWorld19🌐🌞🇲🇽🐿 (@jhWORLD19) March 26, 2026
🐨: Oh.
🐿️: Ciudad de México.
🐰: Estoy emocionado por cada show, pero especialmente por Nueva Jersey.
¿Cuándo son los conciertos de BTS en México?
Afortunadamente, Hoseok no tendrá que esperar mucho para volver a tierras aztecas. Los conciertos de BTS en México están programados para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros. Todos los shows de la agrupación surcoreana en Ciudad de México fueron sold out en cuestión de minutos, por lo que ya no hay boletos disponibles. Teniendo en cuenta que el recinto puede albergar hasta 65 mil personas por noche, en total, BTS se presentará ante 195 mil fans mexicanos.
Así fue la última vez que J-hope vino a México
La última vez que J-Hope vino a México fue precisamente hace un año, en marzo de 2025, como parte de su gira en solitario: “Hope on the Stage”. El idol ofreció dos conciertos en el Palacio de los Deportes que, de igual manera, fueron lleno total. Previo a su show como solista, Hoseok se presentó con BTS en 2017 en la Arena Ciudad de México, como parte de la KCON México. En aquel entonces, la banda compartió escenario con Monsta X, NCT 127, Red Velvet, EXID, Astro, INFINITE H y Eric Nam.
BTS anuncia gira por LATAM
México no será el único país de América Latina que presenciará el regreso de BTS. La famosa boyband sorprendió a los ARMY de LATAM al anunciar un total de once fechas a finales de año. Estos son los shows confirmados:
- 2 y 3 de octubre: Bogotá, Colombia (Estadio El Campín)
- 9 y 10 de octubre: Lima, Perú (Estadio San Marcos)
- 16 y 17 de octubre: Santiago de Chile (Estadio Nacional)
- 23 y 24 de octubre: Buenos Aires, Argentina (Estadio Único de la Plata)
- 28, 30 y 31 de octubre: São Paulo, Brasil (Estádio Do Morumbis)