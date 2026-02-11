Esta fue la PREOCUPANTE publicación que hizo Jung Eun Woo antes de morir

Tras darse a conocer el inesperado fallecimiento del actor coreano Jung Eun Woo y la falta de información de las causas de su deceso, ha comenzado a crecer la especulación y preocupación entre fans, debido a que recientemente la estrella de k-dramas había publicado preocupantes mensajes en sus redes sociales.

Tras el silencio que se ha mostrado alrededor se su muerte, fans revivieron una publicación que hizo el artista un día antes de su deceso pues en Instagram colocó un un mensaje que decía: “Desaparecido, envidioso, arrepentido”, en él lo acompañaba un carrusel con tres fotografías, una de él, otra del fallecido actor hongkonés Leslie Cheung y concluía con la de Amy Winehouse, ambos íconos culturales murieron cuando se encontraban con una carrera exitosa y una edad muy joven.

Debido a la coincidencia de esta publicación y el deceso del actor de 40 años, muchos han expresado tristeza y culpa por no haber interpretado el mensaje como una posible señal de angustia que indicaría que atravesaba por problemas personales, mientras otros simplemente le desearon descanso eterno.

Asimismo, en el feed del actor se ve un video de una luna roja con la frase: “Luna roja. Ya sea colgando o balanceándose, caerá de todos modos”, palabras que ahora son vistas por algunos como indicios de su estado emocional.