Muere Jung Eun Woo, actor de dramas surcoreanos a los 40 años, la noticia sacude a millones de fans

Este miércoles 11 de enero el mundo de los k-dramas fue impactado por la repentina muerte del reconocido actor Jung Eun-woo a los 40 años. De acuerdo con varios medios surcoreanos, el actor habría perdido la vida esta mañana, aún se desconocen las causas de su muerte.

El deceso del actor ha dejado a amigos, familiares y fans con el corazón roto, imágenes que se difunden en la red muestran a allegados rotos en llanto. El velorio se llevó a cabo en la Sala Especial 2 de la funeraria del Hospital New Gory, ubicado en Gimpo, en la provincia de Gyeonggi.