Jungkook, cantante de BTS, “aunque me caiga y me lastime, seguiré corriendo por todos mis sueños”

Jungkook, uno de los integrantes del reconocido grupo a nivel internacional BTS, ha demostrado que ser el menor de la banda de kpop no significa necesariamente ser uno de los que menos conocimiento y sabiduría tiene. A lo largo de su carrera como artista ha demostrado que no se cierra a aprender lecciones de la vida por más difíciles que sean. Muchas han sido las frases que le han aplaudido al cantante surcoreano, pero destaca "aunque me caiga y me lastime, seguiré corriendo por todos mis sueños".

Esta frase se ha convertido en su insignia, como estandarte perseverancia y determinación para seguirlo dando todo aunque a veces la vida se ponga complicada, teniendo siempre en mente la meta, aún y cuando los problemas nos hagan olvidarnos de la razón por la cual estamos luchando.

Recientemente el cantante volvió a ser tema de conversación pues, durante una entrevista, Jungkook dijo que aún no se consideraba "una estrella pop", dejando en claro dos cosas: sigue buscando superarse, y la humildad lo mantiene con los pies en la tierra. Recordemos que él forma parte de un hito cultural que se volvió internacional a partir de BTS, y además ha consolidado su carrera como solista.

Te puede interesar: J-Hope de BTS sufre terrible pérdida antes de subirse al escenario

Jungkook: ¿cómo llegó a BTS? Una historia de perseverancia

Jungkook debutó en el 2013 al unirse a Big Hit Entertainment (ahora conocido como HYBE). Nació el 1 de septiembre de 1997 y es el vocalista y bailarín de BTS conocido como "golden maknae", pero esto no llegó de la noche a la mañana, pues el cantante tuvo que entrenar muy arduamente para mejorar sus habilidades en el baile y el canto, siguiendo las rigurosas reglas de la industria del kpop.

En el 2017 se graduó de la escuela de Artes Escénicas de Séul, siguiendo con su interés por aprender y mejorar su calidad y nivel escénico. A los 25 años fue el artista encargado de inaugurar el Mundial de Qatar, y "Seven" su primer sencillo en solitario entró en el Billboard Hot 100 obteniendo el primer puesto de la lista.