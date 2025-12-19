6 canciones navideñas de Blackpink para oír en tus posadas y sean más divertidas

Si eres amante del K-pop y piensas que durante estas fiestas decembrinas no podrás animarte, aquí pasamos a recordarte que existen covers clásicos y momentos especiales en vivo de una de nuestras bandas favoritas, BLACKPINK.

Estas son seis canciones imprescindibles para escuchar en diciembre, con el sello único de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, ideal para la temporada navideña.



Medley Last Christmas / Rudolph the Red-Nosed Reindeer

En 2018 el grupo presentó una mezcla especial de estos dos clásicos durante el BLACKPINK ARENA TOUR 2018 ‘SPECIAL FINAL IN KYOCERA DOME OSAKA’. El medley combina romanticismo y diversión navideña, mostrando el lado más festivo y emotivo, destacaron por su vestimenta al estilo Santa Claus.

PINK CHRISTMAS

Fue un material especial para fans y el cual se ha convertido en un concepto recurrente del grupo durante diciembre debido a su espíritu festivo con el estilo característico de BLACKPINK. Más que una canción tradicional, representa la forma en la que el grupo celebra la Navidad junto a BLINK alrededor del mundo.

The Christmas Song

En diciembre de 2019 y en solitario ROSÉ interpretó una versión íntima del clásico de Nat King Cole, la cual sorprendió a sus fans. La idol reveló que es su villancico favorito, y su interpretación destaca por una voz cálida y nostálgica.

Last Christmas

El año pasado, ROSÉ participó en el programa BBC Radio 1 Live Lounge, ahí reinterpretó en solitario este icónico tema de Wham! y con su voz refuerza el sentimiento de desamor que contrasta con la época festiva.

My Only Wish

En la Nochebuena de 2023 Lisa lanzó un cover muy a su estilo de My Only Wish, el éxito navideño de Britney Spears, esta interpretación fue un regalo especial para BLINK. La canción expresa un deseo sencillo pero poderoso: encontrar amor y felicidad en Navidad. La versión de Lisa es dulce, cercana y llena de energía festiva.

Yuki no Hana

En 2018 Jisoo cantó durante el BLACKPINK ARENA TOUR 2018 la balada japonesa "Yuki no Hana" y aunque no es un villancico tradicional la canción habla del amor que florece en invierno, convirtiéndola en una elección perfecta para escuchar en temporada navideña.