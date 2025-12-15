Taehyung de BTS estrena vlog y conquista Hawái con su “Wooga Squad”

¡Atención ARMY! regresa Kim Taehyung, integrante de la banda de K-pop BTS, expandiendo su presencia digital como creador de contenido en YouTube, cumpliendo así lo que había adelantado en transmisiones en vivo a sus fans. El pasado 13 de diciembre estrenó “V’s VLOG in Hawaii” en el canal oficial BangtanTV, mostrando momentos auténticos de su reciente viaje vacacional a las islas hawaianas.

El vlog incluye escenas de Taehyung también conocido como V disfrutando con su grupo de amigos cercanos, conocidos como Wooga Squad, que incluye a figuras como Park Seo-joon, Choi Woo-sik, Park Hyung-sik y el artista Peakboy.

¿De qué trata V’s VLOG in Hawaii?

El clip que rápidamente se viralizó y conquistó a miles de internautas muestra desde actividades como snorkel, correr por la playa, paseos en auto con música, celebraciones junto a su equipo y momentos de descanso en la alberca, hasta la celebración de cumpleaños de su propio mánager.

Antes del estreno del vlog completo, el artista compartió adelantos visuales en su cuenta de Instagram, donde se podían ver instantes llenos de diversión y complicidad con sus compañeros de viaje , generando expectativa entre sus seguidores. Actualmente el video en BangtanTV cuenta con casi 858 mil vistas y más de 15 mil comentarios.

Este es el segundo vlog que Taehyung publica desde que concluyó su servicio militar obligatorio. El primero documentó su viaje a Los Ángeles, donde participó en la pasarela de Vogue World: Hollywood.

Taehyung no solo destaca por su carrera con BTS y su música, sino también por su carisma y conexión con la audiencia, lo que lo convierte en uno de los ídolos más influyentes y versátiles del K-pop actual.