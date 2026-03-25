7 K-dramas ideales para ver esta primavera 2026 si estas soltera; son románticos y muy divertidos
Nada mejor que un buen maratón de K-dramas para disfrutar esta temporada; con deliciosos snacks y un ambiente relajado
Definitivamente los K-dramas se han consolidado como una de las producciones más fuertes a nivel global en la industria de series y películas. Es por eso que en esta ocasión te presentamos los mejores para que disfrutes sola o en compañía de tus amigas, ya que hablan de amor y son muy divertidos.
¿Cuáles son los mejores K-dramas para ver en primavera 2026 si estás soltera?
- No soy un robot: Esta serie lanzada en 2017 mezcla tecnología con sentimientos pues la historia aborda a Kim Min-kyu, un joven que padece una extraña alergia que le impide tener contacto con personas. Sin embargo, se enamorará de Jo Ji-ah, una chica que finge ser un androide. Los protagonistas son: Yoo Seung-ho, Chae Soo-bin, Um Ki.joon y Se-wan Park.
- El hada de las pesas: Este K-drama lanzado en 2016 se centra en Kim Bok-joo, una joven levantadora de pesas que no solo enfrenta retos en esta disciplina para obtener la medalla de oro sino que conocerá a su primer amor, tendrá un gran crecimiento personal con el que más de una persona se va a identificar.
- Belleza Verdadera La Película: Esta cinta habla sobre el acoso que recibe una adolescente por ser considerada “fea” por sus compañeros. Sin embargo, luego de cambiar su apariencia física con un nuevo look, maquillaje y un estilo totalmente distinto todos la verán diferente por lo que incluso se involucrará en un triángulo amoroso, donde seguro tendrás a tu favorito para la protagonista.
- El rey de compras Louis: Este K-drama es uno de los más románticos y divertidos. Esta historia aborda a un joven muy atractivo, mismo que tiene una fuerte adicción a las compras. Sin embargo, recibirá la ayuda de una joven con la que iniciará una gran química y conexión.
- La luna abraza al sol: Este K-drama de época es ideal para los amantes de la historia pues la historia sigue a un joven que forma parte de la dinastía Joseon y una chamana muy noble. Sin embargo, diversos problemas políticos formarán parte de la trama.
- Mi amor de las estrellas: Este K-drama de fantasía y romance narra la historia de un extraterrestre que aterrizó en la tierra. Sin embargo luego de muchos años de esperar por volver a su lugar de origen se enamorará de Cheon Song-yi, una reconocida actriz, misma que resulta ser su vecina.
- Until I Destroyed My Husband's Other Family: Este K-drama es uno que te causará mucha tensión e intriga ya que la historia se centra en Minori Kisaragi, una mujer que descubre los secretos que su esposo ha estado ocultando por 15 años. La venganza y los problemas familiares son temas que aborda esta producción.