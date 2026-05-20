4 k-dramas para disfrutar y no salir en esta temporada de lluvias; son nostálgicos y llenos de romance

Actualmente nos encontramos en una temporada dónde las lluvias son las protagonistas en el tiempo meteorológico. Es por eso que en esta ocasión te presentamos el mejor plan para que no salgas de casa y disfrutes viendo los mejores k-dramas.

¿Cuáles son los mejores k-dramas de romance y nostalgia para disfrutar?

Hoy en día los k-dramas se han convertido en uno de los contenidos más consumidos de la televisión, no sólo porque impactan directamente en la industria del entretenimiento sino porque a través de cada historia se pueden conocer detalles de la cultura asiática, específicamente de Corea del Sur como la gastronomía, música, moda, formas de interactuar, entre otras cosas. A continuación te presentamos 4 títulos que seguro vas a disfrutar mucho en esta temporada de lluvias.

K-drama "Aquel Año Nuestro"

Este k-drama estrenado en 2021 retrata la historia de dos ex novios que luego de haber terminado sus caminos se vuelven a encontrar 10 años después ya que uno de sus documentales escolares que hicieron en el pasado se vuelve viral. Esta historia es conmovedora y romántica además de que aborda el primer amor y las relaciones.

Aquel Año Nuestro K-drama|Crédito: Studio N

K-drama "Sandía Chispeante"

Este K-drama está lleno de nostalgia ya que aborda la historia de Eun Gyeol, un joven que es hijo de padres sordos, sin embargo guarda un gran secreto; es músico de una banda de rock. El protagonista hará un viaje en el tiempo y se encontrará con la versión joven de su padre, con quién formará una banda. Este k-drama es ideal para verlo con toda la familia, especialmente con tus padres.

K-drama "Contéstame 1988"

Si amas la nostalgia en los k-dramas sin duda este es para ti ya que esta historia aborda una trama de época en la que se plasma la historia de vida de cinco familias distintas en donde se tocan temas fundamentales como lazos familiares, la adultez, el amor verdadero y los cambios que Corea del Sur atraviesa.

K-drama Contéstame 1988|Crédito: tvN

K-drama "Amor en la puerta de al lado"

Este k-drama está lleno de romance ya que conocerás la historia de Bae Seok-ryu, una mujer que luego de experimentar decepciones en distintas áreas de su vida volverá a Corea del Sur en donde conocerá a un hombre que podría generar un interés amoroso en ella ya que comparten experiencias de vida.

K-drama “Amor en la puerta de a lado”|Crédito: Studio Dragon

Impacto de los k-dramas en la actualidad

Sin duda hoy en día los k-dramas tienen un impacto muy importante en la industria televisiva y de streaming debido a que conectan la cultura asiática con otras que se encuentran en distintos continentes, no solo hay conexión de los televidentes con las historias sino que estos reciben educación de lo que se vive en Corea ya que muchos k-dramas retratan la realidad del país y formas de vida.