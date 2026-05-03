5 k-dramas imperdibles con esencia de BTS que debes ver antes de sus conciertos en México 2026
Previo a los conciertos de BTS en México, estos k-dramas que mezclan romance juvenil y drama histórico conectan con la banda surcoreana a través de su música, su historia, son ideales para ver antes de sus presentaciones.
Estamos a menos de una semana para que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, integrantes de BTS se presenten en la Ciudad de México por lo que la mejor manera de hacer corta esta espera es empezando con un maratón de k-dramas donde su nombre o hasta integrantes han dejado huella.
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A continuación te dejamos 5 k-dramas que han conectado con BTS ya sea con apariciones especiales, cameos, nombramientos a la banda o proyectos vinculados a su música.
- Hwarang: La juventud del guerrero poeta:
Unos de los k-dramas más conocidos donde el nombre de BTS resonó fue Hwarang: La juventud del guerrero poeta, debido a que uno de sus integrantes, Kim Taeyung, mejor conocido como V debutó en 2016 como actor, por lo que los reflectores se encendieron bajo él para ver como le daba vida a su personaje Han Sung, el cual conquistó a fans de los k-dramas y a ARMY a nivel global.
- Sueña en grande:
En este k-drama los 7 integrantes de BTS no aparecen físicamente dentro de este título, sin embargo, destaca la aparición de su nombre porque su historia de superación y éxito estar relacionada a la historia que se cuenta dentro de este k-drama, ya que, aquí se habla de los sueños y metas que tiene varios jóvenes para convertirse en superestrellas del k-pop o la actuación, además que toca ese contexto del entretenimiento coreano que impulsa a la fama global.
- Aquel año nuestro:
Este k-drama no solo se ha colocado como el favorito entre los fans por su historia, si no también por la participación musical de V, Kim Taehyung, ya que fue en encargado de interpretar "Christmas Tree", el tema principal navideño, además, que al ser una melodía emotiva conecta perfectamente con la historia romántica de dos exnovios que se reencuentran.
- Belleza verdadera:
Si buscas una mención directa de la banda surcoreana dentro de un K-drama, Belleza Verdadera es la mejor opción, pues entre los capítulos 14 y 17, donde los personajes hacen mención de ellos, ya sea portland artículos de ellos, demostrando que hasta dentro de la ficción tienen un gran impacto dentro de la cultura pop.
- Run BTS!
Run BTS! no es un k-drama, sin embargo, está dentro de este listado por ser una producción imprescindible que conecta con ARMY, ya que, aquí los integrantes dejan ver su personalidad real, esa que tienen debajo de un escenario.