5 k-dramas imperdibles con esencia de BTS que debes ver antes de sus conciertos en México 2026

Estamos a menos de una semana para que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, integrantes de BTS se presenten en la Ciudad de México por lo que la mejor manera de hacer corta esta espera es empezando con un maratón de k-dramas donde su nombre o hasta integrantes han dejado huella.

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A continuación te dejamos 5 k-dramas que han conectado con BTS ya sea con apariciones especiales, cameos, nombramientos a la banda o proyectos vinculados a su música.

