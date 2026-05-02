¡Euforia ARMY! Fans de BTS consiguen boletos liberados en México y celebran en grande

¡Gran día para el ARMY mexicano! Este sábado, 2 de mayo, se liberó una cantidad limitada de boletos para los próximos conciertos de BTS en México, como parte del ARIRANG WORLD TOUR. Esta liberación se dio gracias a una configuración de producción. Si bien la fila de espera para conseguir entradas superaba las 150,000 personas, hubo fans verdaderamente afortunados que lograron comprar tickets y su emoción no se hizo esperar en redes sociales.

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Fans de BTS consiguen boletos liberados en México: así celebraron

En plataformas como X y Facebook, varios fans de la agrupación de pop surcoreana compartieron su emoción por alcanzar tickets liberados en la venta oficial de Ticketmaster de este sábado, 2 de mayo.

“Familia, lo logré, después de tanto sufrir y jamás comprar a revendedores, se logró”, escribió una usuaria de redes sociales, mientras que un par más celebraron las entradas conseguidas para su respectivas madres el próximo 10 de mayo.

Familia, lo logré, después de tanto sufrir y jamás comprar a revendedores, se logró 😭😭😭💗 pic.twitter.com/8YDowZV0rz — 𝓜𝓪𝓻⊙⊝⊜🇲🇽 (@_TaeVante_) May 2, 2026

SÍ CONSEGUÍ EL BOLETO DE BTS PARA MI MAMÁ Y PARA EL 10 DE MAYOOOO 😭😭😭 NUNCA HAY QUE PERDER LA ESPERANZA — J⩜⃝y 🥀 (@PretttyMisfit) May 2, 2026

Le conseguí un boleto a mi mamá para ver a BTS el 10 de mayo 🥺🥺 — Fa ❤️‍🔥 (@giirlinTrench) May 2, 2026

De hecho, hubo varios fans que lograron comprar más de una entrada para ir acompañados de sus familiares: “Gente conseguí dos boletos en verde para el 9 y uno en platino para el 10 😭 Omg mis hermanas y yo veremos a BTS”, se lee en uno de los comentarios.

no mamen gente conseguí dos boletos en verde para el 9 y uno en platino para el 10 😭 omg mis hermanas y yo veremos a BTS — Sebs ๋ ࣭ ⭒𝅄 ׁׁ ˖ ⊹ ⊙⊝⊜ (nap of a star) (@sebsv_) May 2, 2026

¿Por qué aparecen nuevos boletos de BTS en sitios de reventa?

Dado que la cantidad de boletos fueron limitados, estos se agotaron en cuestión de minutos. No obstante, en algunas plataformas de reventa comenzaron a aparecer “nuevas disponibilidades”. Esto se debe a que la mayoría de estos boletos corresponden a una venta especulativa, que se da cuando los vendedores crean listados de tickets que, en realidad, NO poseen. En otras palabras, están apostando o especulando que podrían obtener boletos más adelante y luego revenderlos a los fans, por lo que se trata de una venta NO segura.

BTS en México: Tips para identificar y combatir la reventa

Según informó Ocesa, aún existe la posibilidad de una nueva liberación durante los días del evento, por lo que te recomendamos esperar un poco más y no caer en la reventa de tickets. Dicho esto, te compartimos algunos tips para identificar y combatir a los revendedores.

