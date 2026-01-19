ARMY toma las calles: ¿por qué marcharán hoy los fans de BTS en la CDMX?

Puede que sea difícil de creer, pero este lunes 19 de enero de 2026, los fans de BTS en México marcharán en la CDMX y la razón es clara: ARMY exige transparencia en la venta de boletos para el próximo concierto, incluyendo precios oficiales y mapa de zonas antes de la preventa, además de pedir que se elimine la temida tarifa dinámica. Ellos piden que Profeco intervenga ante lo que consideran falta de información para el consumidor.

Los ARMY representan a varios fans que con frecuencia desconocen los detalles de un concierto hasta que la preventa está activa; dicho de otra manera: la gente ya no quiere comprar “a ciegas”.

¿Por qué marcharán los fans de BTS hoy en CDMX?

De acuerdo con la convocatoria, ARMY se manifestará para pedir los siguientes puntos:



Mapa del recinto y zonas antes de la preventa

del recinto y zonas antes de la preventa Lista de precios oficial desde antes de comprar

desde antes de comprar Rechazar la tarifa dinámica (precios que suben según demanda)

(precios que suben según demanda) Solicitar la atención e intervención de Profeco, por “falta de claridad” en el proceso

En pocas palabras: quieren evitar lo que ya pasó con otros eventos masivos, donde los fans terminan pagando muchísimo más de lo esperado sin saber ni en qué sección quedaron. Esta no sería la primera vez que la boletera encargada del concierto se ve envuelta en esta polémica.

Ruta, hora y punto de reunión de la marcha ARMY BTS

Según la agenda de movilizaciones en CDMX, la marcha será así:



Hora de reunión: 9:00 a.m.

Punto de encuentro: Estación Cuauhtémoc (Línea 1 del Metro)

Ubicación: Eje 1 Poniente Av. Cuauhtémoc y Av. Chapultepec, Roma Norte

Destino: Oficina de Defensa del Consumidor Zona Centro “Leona Vicario”

Ubicación: Dr. Carmona y Valle No. 11, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc

ARMY y la presión que sí mueve cosas

Llama mucho la atención que este fandom se una para exigir transparencia. ARMY está pidiendo lo que cualquier comprador debería tener: información completa antes de pagar. La transparencia les permite a los consumidores prepararse y estar conscientes de lo que cuesta el boleto y lo que desean invertir en este.

