Así será el mapa oficial del concierto de BTS en México: escenario 360 y zonas disponibles

Luego de la polémica que hubo, finalmente se ha revelado el mapa oficial del concierto de BTS en México. Este ya fue publicado y confirma lo que ARMY más quería saber: cómo se dividirá el Estadio GNP en CDMX, qué zonas habrá y cómo funcionará el escenario 360, un formato donde el show ocurre al centro y se puede disfrutar desde todos los ángulos. Este tipo de escenario permite que, aquellos que no estén en primera fila, puedan disfrutarlo más personas.

Así será el escenario 360 de BTS en el Estadio GNP

Finalmente, se confirmó que el escenario servirá para dar un espectáculo 360, es decir, que se encuentra colocado en el centro del estadio para que el público lo rodee. Este montaje se ha vuelto el favorito de los grandes tours porque convierte el concierto en una experiencia más cercana e inmersiva, sin la típica división de “frontal” vs. “laterales”.

En este tipo de show normalmente encontramos elementos muy característicos que hay que tomar en cuenta a la hora de comprar el boleto:



Pasarelas alrededor del escenario principal

Pantallas gigantes pensadas para visibilidad completa

Cambios constantes de orientación e interacción en todas direcciones

Zonas de boletos: así se divide el mapa del estadio

El Estadio GNP se organizará en zonas de cancha y gradas, adaptadas al formato 360.

Zonas de cancha

La zona Platino se encontrará en esta área y será la que rodee el escenario central. Es la zona más cercana.

Zonas en gradas

Esta zona se dividirá en dos:



Gradas bajas : gran balance entre cercanía y vista elevada

: gran balance entre cercanía y vista elevada Gradas medias y altas: más distancia, pero gracias a las pantallas y que el show se lleva a cabo en escenario 360, se disfruta igual.

|Crédito: Ticketmaster

¿Qué zona te conviene elegir según tu plan?

La verdad es que con el formato de show 360 que traen los chicos de BTS, desde cualquier punto podrás disfrutar de un evento único y sentirte parte de él. Aunque la zona platino es la que te llevará a vivir una mejor experiencia, si no te alcanza, no te preocupes. El concierto será una experiencia inolvidable desde donde quiera que lo veas.

BTS en CDMX promete ser uno de los eventos musicales más grandes del año, y este mapa confirma que lo tienen todo perfectamente pensado para que ARMY se sienta dentro del show, sin importar la zona.

