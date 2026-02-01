Fue líder de un importante grupo de Kpop, apareció en exitosos k-dramas y ahora trabaja como asistente de vuelo

Gugudan fue uno de los grupos de chicas con mayor potencial en el mundo del Kpop. No obstante, el éxito fue fugaz y la agrupación optó por separarse en 2020. Si bien todas sus integrantes tomaron caminos separados desde entonces, el caso de su líder, Shin Yeon-suh - también conocida como Hana o Shin Bo-ra - es el que más destaca. La estrella, quien igual apareció en exitosos k-dramas, optó por apartarse de los reflectores para dedicarse al mundo de la aviación, como asistente de vuelo.

Fue líder de un importante grupo de Kpop

Gugudan tuvo su debut musical en 2016. Rápidamente, se convirtió en uno de los grupos más importantes y prometedores en el mundo del kpop, pues cada comeback que hacían se trataba de un acto completamente diferente, como si su música fuera parte de una obra de teatro. Si bien su desempeño en los escenarios era impecable y cada integrante contaba con un talento único, los largos descansos y la mala promoción terminaron por ponerle fin a la agrupación. Tras cuatro años juntas, anunciaron su separación en diciembre de 2020.

Apareció en exitosos k-dramas

Tras la disolución de Gugudan, Shin Yeon-suh dejó atrás el mundo idol para sumergirse en la actuación. Entre sus apariciones más populares destacan títulos como Mr. Lee (2021), Summer Guys (2021) y Our D-Day (2023), así como dramas para internet, como My Fuxxxxx Romance (2020), Another Peaceful Day of Second-Hand Items (2020), y Save Me Oldie (2021).

Ahora trabaja como asistente de vuelo

Recientemente, la actriz y cantante tomó su cuenta oficial de Instagram para hacer una breve dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores. En estas, uno de ellos preguntó si se había mudado al extranjero, pues su feed está repleto de fotografías por diversas partes del mundo, a lo que Hana reveló que ahora trabaja como asistente de vuelo.

"¿Emigraste? ¿Qué haces en el extranjero? ¿Estás estudiando?", preguntó el seguidor, a lo que la exestrella respondió: "Tengo gatos que son como conejitos para mí, así que no puedo emigrar. Estoy trabajando como asistente de vuelo. Estoy viajando por todas partes como una vagabunda", en compañía de una postal de sus gatitos.