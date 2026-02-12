¿Song Min-ho a PRISIÓN? El integrante de WINNER, en FUERTES problemas por saltarse el servicio militar en Corea del Sur

Se intensifica la polémica en torno a Song Min-ho (Mino), integrante de WINNER, por presuntas irregularidades durante el cumplimiento de su servicio militar en Corea del Sur. El idol fue enviado a juicio por violar la Ley del Servicio Militar tras ausentarse del trabajo sin autorización previa. De resultar culpable, el cantante podría pasar algunos años en prisión. A continuación, todo lo que se sabe sobre su caso.

¿Qué pasó con Song Min-ho? El integrante de WINNER, en FUERTES problemas por saltarse el servicio militar en Corea del Sur

Según informa el diario local, JoongAng Ilbo, la Fiscalía del Distrito Oeste de Seúl determinó que Song Min-ho sumó un total de 102 días de ausencia, sin causa justificada, mientras hacía su servicio militar en la Corporación de Gestión de Instalaciones de Mapo-gu. La ley establece que los trabajadores de servicios sociales, que no laboran durante fines de semana y días festivos, están obligados a cumplir un período de un año y nueve meses de servicio. De confirmarse la versión de la Fiscalía, Song Min-ho se habría ausentado cerca de una cuarta parte del período establecido.

La investigación también arrojó que el gerente del lugar está involucrado en el caso, pues este habría permitido la ausencia injustificada de Min-ho al “crear y aprobar documentos falsos como si Song hubiera acudido al trabajo”. "Durante este proceso, el gerente conspiró para cometer el delito gestionando arbitrariamente las vacaciones anuales y la baja por enfermedad restantes de Song”, argumenta la Fiscalía. Mino completó su servicio militar en diciembre de 2024, desde entonces, su caso ha estado bajo investigación por presuntas irregularidades.

¿Cuándo será la primera audiencia del juicio de Mino?

La primera audiencia para Song Min-ho estaba programada para el próximo martes, 24 de marzo. No obstante, a petición del cantante, esta fue aplazada hasta el 21 de abril. Será entonces cuando se den a conocer mayores detalles.

¿Cuánto tiempo podría ir a prisión Song Min-ho por saltarse días del servicio militar? Esto dice la ley

De acuerdo con el artículo 89-2 de la Ley de Servicio Militar de Corea del Sur, toda aquella persona que se ausente del servicio militar sin causa justificada, durante más de ocho días, “será castigado con una pena de prisión de hasta tres años”. Dicho esto, no queda más que esperar a que el proceso judicial siga su curso para conocer el veredicto final de las autoridades coreanas.