Tianguis de mercancía de BTS: Lugar donde está y cómo llegar en Metro CDMX, para comprar productos previo a los conciertos del estadio GNP
Los BTS tendrá 3 presentaciones en el Estadio GNP Seguros, por lo que aquí podrás comprar mercancía del grupo musical productos previos al concierto.
BTS tendrá 3 conciertos en el Estadio GNP Seguros desde hoy jueves 7, sábado 9 y domingo 10 de mayo, estos espectáculos son parte de su gira ARIRANG. Es por ello que, si eres de los afortunados que irá a ver su show o bien, un fanático del grupo surcoreano aquí te diremos cuál es el tianguis donde venden productos y todo tipo de mercancía de estos cantantes, dicho lugar se ubica afuera de la estación del Metro Santa Anita del lado de la Línea 8, aquí encontrarás desde posters, fotos, llaveros, sudaderas, ropa, peluches, carteras, gorras y hasta bolsas de mandado de mercado personalizadas.
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¿A qué hora inicia el concierto de los BTS en el Estadio GNP Seguros?
Recuerda que, el acceso general para el concierto de los BTS es a las 16:30 horas, mientras que, aquellos que compraron las entradas VIP podrán hacerlo desde las 15:30 horas. Sin embargo, de acuerdo con la información que dio Ticketmaster en su página oficial, el concierto de este grupo musical dará inicio en punto de las 20:00 horas, por lo que se recomienda llegar temprano.
¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros para ver a BTS?
Para poder llegar al Estadio GNP Seguros y disfrutar del concierto de los BTS, puede hacerlo a través del Metro y las estaciones más cercanas son Ciudad Deportiva o Velódromo de la Línea 9 si lo haces por medio del Metrobús se recomienda bajarse en las estaciones de Goma o Iztacalco. Si llegas en el Trolebús deberás descender en las estaciones Ciudad Deportiva o Puebla
Este es el posible Setlist de los BTS para su concierto en el Estadio GNP Seguros
- Into the Sun
- Please
- Butter
- Come Over
- IDOL
- Body to Body
- Fire
- FYA
- MIC Drop
- Not Today
- NORMAL
- 2.0
- Merry Go Round
- SWIM
- FAKE LOVE
- Like Animals
- they don´t know bout us
- Run BTS
- Aliens
Los BTS podrían regresar en el 2027
Luego de su presentación en el Centro de la Ciudad de México el pasado miércoles 6 de mayo, fue aquí donde el grupo musical habría sido confirmado para regresar al terreno azteca en el 2027 para dar más conciertos, así lo confirmaron las autoridades. En este sentido, los espectáculos de los surcoreanos podrían darse entre marzo o abril del mencionado año.