OFICIAL: Estos son los horarios de accesos VIP para el concierto de BTS en el estadio GNP

El grupo musical de moda BTS se presentará en la Ciudad de México con tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, esto como parte de su gira mundial ARIRANG los cuales están agendados para llevarse jueves 7, sábado 9 y domingo 10 de mayo de 2026, con ello marcan su regreso al territorio mexicano; es por ello que aquí te diremos cuáles son los horarios de acceso VIP, a continuación, te diremos cuáles son:

CHECK IN VIP: 10:00 AM-3:45 pm

COMPRA VIP DE MERCH A LAS 10:00 AM

PUERTAS VIP A LAS 3:00 PM

SOUNDCHECK A LAS 4:00 PM

PUERTAS GENERALES A LAS 4:30 PM

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¿A qué hora inicia el concierto de los BTS en el Estadio GNP Seguros?

Los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros están programados para iniciar a las 8:00 pm, sin embargo, se recomienda que los asistentes lleguen con varias horas de anticipación porque se colocarán filtros de acceso.

Así puedes llegar al Estadio GNP Seguros en transporte público

Existen varias formas de llegar a este recinto a través del transporte público, una de las opciones es el Metro, para hacerlo deberás bajarte en la estación de Ciudad Deportiva de la Línea 9 o en Velódromo. Si vienes en Metrobús, lo ideal es bajar en la estación de Iztacalco o Goma. También está el Trolebús, por lo que la ruta más cercana es Puebla y Ciudad Deportiva.

Recuerda que, el Estadio GNP Seguros tendrá varios puntos de accesos como, por ejemplo: Puerta 6 que está sobre la Avenida Viaducto, Puerta 15 por Eje 3, o bien, los puentes Norte y Sur que se encuentran en las inmediaciones del Circuito Bicentenario.

¿Cuáles son los objetos permitidos?

Peluches pequeños y banderas sin asta con una altura de 30 x 50 cm

Binoculares sin láser

Medicamentos con receta

Lentes, tapones para oídos y gorras

Artículos del fandom, photocards, abanicos y ligthsticks

¿Cuáles son los objetos que están prohibidos?