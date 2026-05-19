Tres K-Dramas para ver después del final de Las Células de Yumi; creerás en el amor y en el crecimiento personal
¿Te gustó el Kdrama de Las Células de Yumi? Entonces amarás estas otras historias:
El final definitivo de Las Células de Yumi varía ligeramente dependiendo de si te refieres al K-Drama (cuya tercera temporada concluyó en mayo de 2026) o al webtoon original. En ambas versiones, la historia cierra con un mensaje de crecimiento personal y amor propio, consolidando que la verdadera prioridad y protagonista de la vida de Yumi es ella misma.
Hace unos días que vimos el final de la tercera temporada y final definitivo del K-Drama Las Células de Yumi, el cuál nos dejó un gran cierre, donde el crecimiento personal, amor propio y la perspectiva de nuestra protagonista dio un giro que además de satisfactorio, fue único y a decir verdad, aún no lo superamos.
Por tres temporadas seguimos la historia de Kim Yumi, una oficinista común y corriente, pero lo especial de este K-Drama fue porque mostraba las emociones de la protagonista como pensamientos y acciones a través de una aldea animada dentro de su cerebro, donde pequeñas células controlan todo lo que hacía, desde el amor, el hambre y la ansiedad, por lo que encontrar otro drama con ese humor característico será un poco complicado pero no imposible:
K-Dramas para ver si te gustó Las Células de Yumi
- El Amor es un Capítulo Aparte (Romance is a Bonus Book): En este K-Drama se nos muestra la historia de una editora de libros que empieza su vida profesional y romántica desde cero, por lo que en cada capítulo vemos ese crecimiento único.
- Mi Compañero de Cuarto es un Gumiho (My Roommate is a Gumiho): Esta comedia además de ser ligera y apta para personas con gustos distintos, combina el amor con fantasía, mitología y comedia.
- Gusto Personal (Personal Taste): Este K-Drama se ha vuelto uno de los más queridos, pues tenemos de todo… Situaciones románticas, confusiones amorosas y el crecimiento de nuestro protagonista, algo que todos disfrutamos.