Tres K-Dramas para ver después del final de Las Células de Yumi; creerás en el amor y en el crecimiento personal

El final definitivo de Las Células de Yumi varía ligeramente dependiendo de si te refieres al K-Drama (cuya tercera temporada concluyó en mayo de 2026) o al webtoon original. En ambas versiones, la historia cierra con un mensaje de crecimiento personal y amor propio, consolidando que la verdadera prioridad y protagonista de la vida de Yumi es ella misma.

Hace unos días que vimos el final de la tercera temporada y final definitivo del K-Drama Las Células de Yumi, el cuál nos dejó un gran cierre, donde el crecimiento personal, amor propio y la perspectiva de nuestra protagonista dio un giro que además de satisfactorio, fue único y a decir verdad, aún no lo superamos.

Por tres temporadas seguimos la historia de Kim Yumi, una oficinista común y corriente, pero lo especial de este K-Drama fue porque mostraba las emociones de la protagonista como pensamientos y acciones a través de una aldea animada dentro de su cerebro, donde pequeñas células controlan todo lo que hacía, desde el amor, el hambre y la ansiedad, por lo que encontrar otro drama con ese humor característico será un poco complicado pero no imposible:

K-Dramas para ver si te gustó Las Células de Yumi