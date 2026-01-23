ÚLTIMA HORA: Fans de BTS reportan caída de la página de Ticketmaster en el día de la preventa

¡No eres tú, ni tu internet! Fans de BTS reportan fallas en la plataforma de Ticketmaster durante la preventa de boletos para las próximas fechas de la banda de pop surcoreana, programadas el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

La preventa ARMY - para miembros exclusivos del club de fans - estaba programada para dar inicio en punto de las 9:00 a.m. de este viernes, 23 de enero. No obstante, minutos antes de comenzar e ingresar a la ya famosa “fila virtual”, la página web de la boletera empezó a presentar fallas.

Entre las deficiencias reportadas por los fans se encuentran errores de carga en la página y fallas al momento de ingresar el código de autenticación, así como expulsiones del sistema al momento de iniciar sesión o seleccionar boletos, lo que desató la furia de los fans, quienes acudieron a redes sociales para mostrar su frustración con comentarios como “Tengo la army membership y la active en el tiempo debido, hice todo bien, aun así no me dejo entrar a la fila virtual. Arreglen su sistema, tanto ganan y no le invierten a mejorar”.

Desde que la preventa arrancó, las quejas en redes no han dejado de hacerse presentes. Tan sólo en plataformas como X, las tendencias incluyen temas como “#BTS_WORLDTOUR_MEXICOCITY”, “Ticketmaster”, “NO ME DEJA”, “QUÉ ESTÁ PASANDO” y “Refresca”, todas relacionadas con fallas en la plataforma.

¿Qué ha dicho Ticketmaster sobre la caída de su página en la preventa de boletos de BTS?

Al momento, Ticketmaster no se ha pronunciado sobre las fallas reportadas. Su última publicación en redes insta a los fans de BTS a unirse a la preventa oficial del evento. “A partir de este momento ya puedes unirte a la ARMY MEMBERSHIP PRESALE de BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN MEXICO CITY”, se lee en posteo, mismo que cuenta con cientos de respuestas de fans expresando su frustración por no poder comprar tickets.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en México? Fechas, mapa oficial, precios y más para el BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’

BTS cuenta con tres conciertos programados para la Ciudad de México en el Estadio GNP Seguros el 7, 9 y 10 de mayo. A diferencia de shows anteriores, este año, la banda regresa con un escenario 360° para mayor visibilidad de los fans. Los precios van desde los $17,782 pesos mexicanos para boletos VIP hasta $1,767 para la sección más alejada (Naranja C). Gracias al poder de las ARMY, NO habrá tarifa dinámica para este evento.

La preventa ARMY de boletos de este viernes está dividida en dos partes: 9:00 a.m. para las fechas del 7 y 9 de mayo / 12:00 p.m. para la fecha del 10 de mayo. Ambas preventas estarán disponibles hasta las 9:59 p.m. La venta general se llevará a cabo el sábado, 24, en punto de las 9:00 a.m.