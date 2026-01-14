BTS en México: qué es el Army Membership que necesitarás para la preventa de los conciertos

El anuncio de BTS en México ha desatado emoción entre miles de fans, pero también dudas sobre cómo acceder a la preventa de boletos. Uno de los requisitos clave es el ARMY Membership, una membresía oficial que permite a los seguidores registrarse para compras anticipadas y beneficios exclusivos. Te explicamos qué es, para qué sirve y por qué será indispensable si quieres intentar asegurar tu lugar en los esperados conciertos.

Este martes 13 de enero, la exitosa banda KPop dio a conocer que realizará, después de cuatro años de ausencia, su gira mundial bajo el nombre “BTS World Tour 2026” e incluyeron 34 ciudades de América Latina, Asia y Europa. Sin embargo, deberás contar con una suscripción clave para asistir a sus shows.

¿De qué se trata el Army Membership para ver a BTS en México?

El ARMY Membership es la membresía oficial del club de fans de la banda surcoreana, gestionada a través de la plataforma Weverse, donde los seguidores pueden unirse a la comunidad global de fanáticos del grupo. Esta suscripción anual te identifica como miembro del fandom y es obligatoria si quieres participar en la preventa exclusiva de los tickets para los conciertos de BTS que realizará en tierra azteca.

Según anticipó la productora del evento, para acceder a la Venta ARMY Membership necesitas adquirir, antes del 18 de enero a las 5:00 PM, en Weverse la Membresía Global

¿Cuál es el precio de la ARMY Membership para los conciertos de BTS en México?

El costo de la ARMY Membership oficial es de 22 dólares, es decir, unos $410 pesos aproximadamente.

Así puedes obtener tu ARMY Membership

Descarga la app Weverse y crea una cuenta con tu correo electrónico. Compra la ARMY Membership dentro de la sección “Membership”: puedes elegir una Global o una de Estados Unidos (ambas sirven para los conciertos en México). Después de comprarla, tu membresía quedará activa y podrás ver tu número de ARMY Membership (9 dígitos empezando con “BA”) dentro de la app. En Weverse, entra al enlace de la ARMY Membership Presale y regístrate antes de la fecha límite (por ejemplo, el 18 de enero a las 5:00 p.m. hora de México para los conciertos de mayo). Asegúrate de que el correo de tu cuenta en Weverse sea el mismo que el de tu cuenta en Ticketmaster, porque si no coinciden, no podrás acceder a la preventa.

¿Cuánto podrían costar los boletos para el concierto de BTS en México?

Aunque todavía no se publicaron los precios oficiales de los boletos para los recitales de Latinoamérica, de acuerdo con BigHit Music, sus primeras presentaciones de BTS en Corea del Sur tendrán los siguientes valores:



Sound Check: 264,000 wones ($3,200 mxn)

264,000 wones ($3,200 mxn) General R: 220,000 wones ($2,700 mxn)

220,000 wones ($2,700 mxn) General S: 198,000 wones ($2,400 mxn)

Sin embargo, los conciertos en Japón, tendrán otros costos:

