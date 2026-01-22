Precios OFICIALES de BTS en CDMX: Esto cuestan los boletos para ver ARIRANG Tour 2026

¡Se logró! Finalmente, se ha revelado lo que durante tanto tiempo has estado buscando: los costos oficiales de los boletos de BTS en México 2026 para sus conciertos en CDMX. Te recomendamos leer esto sentado porque los precios van desde $1,767 hasta $17,782 pesos mexicanos (ya con cargos incluidos), dependiendo de la zona que elijas en el Estadio GNP. Aquí, como siempre, tenemos todos los detalles para ti.

Los conciertos serán el 7, 9 y 10 de mayo de 2026, y te recordamos que la preventa cambió de fecha: ahora será el viernes 23 de enero , así que te recomendamos ir preparando todo antes de que se desate la locura.

Información en desarrollo