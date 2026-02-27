‘DEADLINE’ de BLACKPINK hace historia y se posiciona como uno de los mejores discos de K-Pop del año

Este viernes 27 de febrero el mundo del K-Pop ha sido sacudido por ‘DEADLINE’, el tan esperado comeback de BLACKPINK, quienes han regresado de gran manera tras una pausa en la que todas sus integrantes se enfocaran en sus proyectos individuales, siendo un álbum que había generado grandes expectativas.

A diez años del debut de BLACKPINK, mucho se había especulado sobre su regreso y es que conforme han pasado los años, hemos podido ver a Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa enfocadas en sus proyectos de solistas e incluso la moda o actuación, lo que generaba especulaciones de un posible “adiós”, aunque ‘DEADLINE’ ha llegado para renovar a la agrupación y al K-Pop en general.

¿Qué ha generado el estreno del nuevo álbum de BLACKPINK?

Este comeback había despertado el furor de todos los BLINKS del mundo, siendo que habían pasado 3 años y medio desde su último trabajo de estudio y aunque bien ‘DEADLINE’ es un “mini álbum’, ha funcionado para unir a todos sus fans del mundo y demostrar el por qué hoy en día esta agrupación es una de las más populares.

Además, BLACKPINK consiguió 100 millones de suscriptores en YouTube a una semana de lanzar su tercer mini-álbum ‘DEADLINE’, dejando en claro que son una de las agrupaciones de K-Pop más populares y solidas de la actualidad e incluso en las primeras 24 horas de su publicación vendió 1.46 millones de discos, siendo un récord en las listas de popularidad de Corea del Sur, e incluso fueron la primer agrupación femenina en superar el millón de "preguardados" en Spotify.

¿Qué pudimos escuchar en ‘DEADLINE’?

Este nuevo trabajo de estudio está conformado por 5 canciones que exploran la vida personal de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, quienes se han esforzado en hacer sonar su vida en cada canción donde vamos desde lo frenético en “JUMP” hasta las más sensibles en “Fxxxboy”.

Este proyecto está conformado por:



JUMP

GO

Me and my

Champion

Fxxxboy

A pocas horas de haber salido en plataformas digitales este disco ya acumula millones de reproducciones, donde los BLINKS de todo el mundo destacan la madurez que han alcanzado tras una década haciendo música juntas.