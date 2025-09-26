¡Atención blinks! Una filtración confirmaría la llegada de BLACKPINK a México en 2026 con ESTOS CONCIERTOS: Fechas y sedes

Tras meses de espera, una presunta filtración de su próxima gira confirmaría que la agrupación femenina furor, BLACKPINK dará un par de conciertos en México en primavera del 2026 y aquí te contaremos todos los detalles de este rumor que cada vez toma más fuerza dentro de los fans del K-Pop.

En las últimas horas han circulado presuntas capturas del calendario de BLACKPINK en lo que sería su gira por Latinoamérica y todo indica que las intérpretes de “JUMP” estarían llegando en el primer tercio del 2026 al Estadio GNP de la Ciudad de México.

¿Cuándo será el concierto de BLACKPINK en México?

Luego de que este grupo femenil de K-Pop iniciara su gira mundial llamada ‘DEAD LINE’ mucho se ha hablado sobre algún posible concierto en México, por lo que miles de blinks han estado al pendiente de cada novedad de BLACKPINK y al parecer todo se alinea para que lleguen a la CDMX en primavera.

De acuerdo con la información filtrada, serían los próximos 30 de abril y 01 de mayo que BLACKPINK se presente en el Estadio GNP de la Ciudad de México tras tres años de ausencia, concierto que no está confirmado de manera oficial, por lo que deberíamos de estar atentos a cualquier actualización de su gira.

Sofi me alteró, estaba tan tranquila y de repente me manda está foto!!!!! Me quiso matar porque no estoy lista para BLACKPINK EN MÉXICO NUEVAMENTE pic.twitter.com/0nppaUiYq0 — ⋆˚࿔jureumi⋆ ࣪.☯︎ (@dumbleknow) September 26, 2025

¿Qué se sabe sobre el concierto de BLACKPINK en México?

Aunque este rumor ha estado presente en los últimos meses, cada vez toma más fuerza y sentido, sobre todo por la publicación de su próximo disco, en cuál se espera que llegue en las próximas semanas y la finalización de su gira actual.

Junto a esto, JENNINE fue la portada de octubre una revista de moda en su edición para México, como si trataran de preparar al público mexicano para algo… ¿Un anuncio?

BLACKPINK añadió nuevas fechas de su actual gira, la cuál de momento terminaría su recorrido por Asia en enero del 2026, para posiblemente llegar a Latinoamérica.