Recuerda algunos de los romances que surgieron en el reality show ‘La Isla’. Le ayudamos a tu memoria.

Uno de los programas más famosos de la televisión fue La Isla y ahora regresa a las pantallas de Azteca 7 con la última temporada.

El programa fue conducido por Alejandro Lukini durante 6 temporadas. En este tiempo, también se vieron cómo florecieron varios romances entre famosos y desconocidos.

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Ferka y Jorge Luis

Los actores se conocieron en La Isla en la temporada de 2016, ahí surgió el flechazo entre los dos. Varios medios del espectáculo aseguraron que ambos ya se conocían tiempo antes de entrar al programa, sin embargo, a su salida no ocultaron su romance.

Delia y Facundo

Aunque la pareja no se conoció dentro del programa, porque Delia participó en la temporada del 2014 y Facundo en la última temporada, ambos formalizaron su relación en 2017.

Hace unas semanas, el conductor de Mi Pareja Puede celebró los tres años de relación que tiene con Delia, pues en redes sociales comparte lo feliz que es de compartir proyectos al lado de la exparticipante de La Isla.

A qué chingón tener a mi novia, de socia, de decoradora, de entrenadora, de nutrióloga y de amante. Pero sobretodo de mi mejor amiga. Y después de tres años sigue siendo mi eterna novedad

Delia y Facundo disfrutan de realizar deportes extremos y de ejercicio juntos.



Ceci Ponce y Francisco Covarrubias

Cada uno participó en una temporada diferente de La Isla, sin embargo, fue en una fiesta de clausura del reality que se conocieron, se gustaron y comenzaron a salir.

Francisco Covarrubias fue el ganador de la Isla 2014, quien participó junto a Delia.

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La revelación de su noviazgo se hizo cuando Ceci Ponce reveló que estaba embarazada del segundo hijo de la actriz. Sin embargo, la pareja ya cuenta con tres hijos.

Ceci Ponce y Francisco son una de las parejas más sólidas hasta el momento.