Peter Rabbit se filmó en un país donde los conejos están prohibidos

Peter Rabbit 2 fue curiosamente filmada en un país donde los conejos están completamente prohibidos, Australia. En Australia se dio una invasión biológica más icónica de la historia, el conejo europeo, invadió el territorio australiano y es uno de los sucesos ecológicamente más traumáticos de que se tiene registro.

A tres meses que se liberaron dos docenas de conejos para la caza deportiva, se habían extendido a lo largo de más de dos mil kilómetros. Al no tener depredadores en aquel país, la población de conejos creció desmedidamente.

Otras curiosidades que debes conocer de Peter Rabbit

La creadora de Peter Rabbit, Beatrix Potter, se inspiró para escribir sobre muchos de sus personajes en el cementerio. Tomaba algunos nombres que ahí encontraba y se bautizaba a sus tiernos animalitos.

Hablando de Beatrix Potter, autora original de Peter Rabbit, nació en 1866 y falleció en 1943. Durante la época en la que vivió, las mujeres no eran tomadas en serio. No podían hacer muchas cosas que los hombres sí podían. Cuando escribió el libro de Peter Rabbit las editoriales la ignoraron. Pero eso no la detuvo y toma la decisión de autopublicarse, algo bastante novedoso. Tuvo tanto éxito que el editor Frederick Warne tomo la oportunidad y lanzó su cuento de Peter Rabbit al mercado en 1902. Beatrix es un gran ejemplo de lucha y es el claro ejemplo de que uno construye sus propios logros.

El director Will Gluck mejoró la tecnología con la que trabajan los directores y actores a la hora de trabajar en una película en la que la mitad de los personajes son animados. Les podía mostrar en pantalla con qué personaje estaban interactuando para que fuera mejor la interpretación de los actores.

Peter Rabbit 2 es una de las películas que sufrió los estragos de la pandemia. Su estreno estaba planeado para el 3 de abril de 2020 en Reino Unido, pero debido a la crisis sanitaria tuvo que retrasarse y planearon estrenarla hasta el 18 de diciembre de 2020. Sin embargo, la pandemia duró más de lo esperado y finalmente vio la luz el 21 de mayo de 2021.