El REGRESO de Bad Bunny: WWE se prepara en Puerto Rico para mayo de 2026

La lucha libre y la música urbana podrían volver a encontrarse en un mismo escenario gracias Bad Bunny . Fuentes cercanas a la WWE revelaron que la empresa prepara su regreso a Puerto Rico en mayo de 2026 con el evento Backlash, uno de sus Premium Live Events más importantes. La fecha tentativa sería el 9 de mayo en el Coliseo José Miguel Agrelot, mejor conocido como el “Choliseo”.

La expectativa es enorme porque, en su última visita en 2023, el protagonista fue Bad Bunny, quien se enfrentó en una lucha callejera al también boricua Damian Priest. Aquella noche, el cantante no solo demostró su pasión por la lucha libre, sino que también consolidó su estatus como figura global capaz de cruzar fronteras entre la música y el deporte.

WWE regresa tras el éxito de 2023

El evento de 2023 fue histórico: más de 18 mil fanáticos abarrotaron el Choliseo y la transmisión global convirtió a Puerto Rico en epicentro de la WWE. La Autoridad de Distrito de Convenciones otorgó un subsidio de $1.5 millones de dólares para asegurar la celebración, y el resultado fue un impacto económico y mediático que aún se recuerda.

Por eso, el regreso en 2026 no sorprende. WWE busca repetir la fórmula en un mercado latino que ha demostrado ser apasionado y rentable. Además, la presencia de Bad Bunny en la isla durante esas fechas alimenta las especulaciones sobre su posible participación en el evento.

Bad Bunny entre la música y la lucha libre

El 2025 fue un año clave para Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny. Su álbum “Debí Tirar Más Fotos” (DtMF) se convirtió en un fenómeno cultural, con una residencia de 31 fechas y una gira mundial que se extenderá hasta julio de 2026. Además, es el artista principal del medio tiempo del Super Bowl LX, consolidando su posición como uno de los artistas latinos más influyentes.

Su agenda incluye conciertos en Australia en febrero y presentaciones en Portugal a finales de mayo, justo después de la fecha tentativa de Backlash en Puerto Rico. Ese espacio en su calendario ha desatado rumores: ¿volverá Bad Bunny al ring para otra aparición histórica?

