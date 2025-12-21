Bowen Yang se despide entre lágrimas en su última participación en Saturday Night Live

El episodio navideño de Saturday Night Live se convirtió en un momento inolvidable para los fans del programa. Bowen Yang, el carismático comediante de origen chinoamericano, protagonizó un adiós cargado de emoción que dejó a todos con el corazón en la mano.

Bowen Yang ending his 7.5-year SNL run in tears while singing with Cher and Ariana Grande...it doesn't get much better than that. icon



"This place will always be home, but it's time to go." pic.twitter.com/IfsKRDpuxg — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) December 21, 2025

Lágrimas rodaron por su rostro durante sketches llenos de nostalgia, risas y abrazos con invitados estelares como Cher y Ariana Grande, marcando el fin de una era en el icónico show de NBC. Este evento repentino sorprendió a la audiencia, que no esperaba ver a uno de sus favoritos partir en plena temporada.

Yang brilló en su último sketch como un empleado de aeropuerto en su último turno, declarando con voz entrecortada: "Es mi último turno". El público respondió con aplausos ensordecedores, mientras él evocaba recuerdos de años de dedicación al programa. Este momento capturó la esencia de su trayectoria: humor afilado mezclado con vulnerabilidad genuina, un sello distintivo que lo convirtió en un pilar de SNL. La escena se viralizó rápidamente, generando miles de reacciones en redes sociales.

Sketches de despedida emotivos

En Weekend Update, Aidy Bryant hizo un regreso triunfal para revivir a los Trend Forecasters, un segmento que no se veía desde 2022. Juntos, Yang y Bryant crearon un reencuentro hilarante y tierno, prediciendo tendencias absurdas con su química imbatible.

Este sketch no solo rindió homenaje a su amistad, sino que resaltó el legado colaborativo de Yang en el programa. Más tarde, Cher, a quien Yang idolatra desde niño, apareció para un momento mágico: él le confesó "Todo mi éxito se lo debo a este lugar", y ella lo abrazó mientras entonaba "Please Come Home for Christmas".

Ariana Grande se unió al abrazo final, intensificando las lágrimas de Yang, quien exclamó: "Este lugar siempre será mi hogar". Fue una despedida colectiva que conmovió a fans y colegas por igual.

Trayectoria legendaria en SNL

Bowen Yang se unió a SNL como escritor en la temporada 44 de 2018, ascendiendo rápidamente a miembro del elenco en la temporada 45, convirtiéndose en el primer actor chinoamericano en la historia del show. Durante seis temporadas y media como repertory player, acumuló cinco nominaciones al Emmy por su versatilidad y precisión en parodias.

Entre sus roles más icónicos destacan George Santos, el extravagante político; Fran Lebowitz, con su sarcasmo neoyorquino; y Chen Biao, el representante chino excéntrico. También dio vida al hipopótamo viral Moo Deng y brilló en sketches políticos con Charli XCX, consolidándose como un maestro del humor contemporáneo. Su presencia en Weekend Update fue legendaria, con monólogos que fusionaban cultura pop y sátira aguda.

La salida repentina de Yang ocurre en plena temporada 51, sin aviso previo, lo que ha generado especulaciones en medios y redes. Confirmada el 19 de diciembre, esta partida a mitad de temporada es inusual para SNL, donde los contratos suelen cumplirse hasta el final.

Por ahora, no se sabe el motivo exacto: ni representantes ni productores han comentado al respecto. En un post emotivo de Instagram, Yang expresó: "Amé trabajar en SNL, sobre todo a la gente", agradeciendo a Lorne Michaels por lecciones de perseverancia. Fuera del programa, su carrera florece con roles en "Wicked" y su secuela, además de co-presentar el podcast "Las Culturistas" con Matt Rogers.

La emotiva despedida de Bowen Yang en Saturday Night Live no solo cierra un ciclo brillante en su carrera, sino que reafirma el legado perdurable de un comediante excepcional que transformó sketches en momentos culturales.