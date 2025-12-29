Britney Spears critica a su familia por ignorarla en Navidad: “Les daré una SORPRESA”

La Navidad de 2025 no fue precisamente un momento de unión para Britney Spears , a pesar de haber cenado con su hijo Jayden James. Spears, que desde hace años mantiene una relación conflictiva con su familia, publicó un polémico mensaje en Instagram. En el texto, la cantante criticó a su madre, Lynne Spears, a su hermana Jamie Lynn, y a otros miembros cercanos por reunirse en las fiestas sin ella.

“Feliz Navidad tardía a mi hermosa familia, que nunca me ha faltado al respeto, ni me ha hecho daño, ni ha hecho nada completamente inaceptable ni ha causado un trauma increíble, de esos que no se pueden arreglar. A mi querida e inocente familia… siento mucho haber estado ocupada esta Navidad, pero sin duda apareceré y les daré una sorpresa pronto”, escribió Britney con ironía.

Jamie Lynn enfureció a su hermana Britney

El mensaje de Spears surgió después de que Jamie Lynn compartiera en Instagram una foto familiar desde Luisiana, donde aparecían su madre Lynne, sus hijas Maddie e Ivey, y el hijo mayor de Britney, Sean Preston, quien celebró con ellos. La imagen fue interpretada por muchos como el detonante del enojo de la cantante, ya que se sintió excluida de la reunión.

Britney celebró con su hijo menor Jayden

Mientras tanto, Britney pasó la Navidad con su hijo menor, Jayden James, de 19 años, fruto de su matrimonio con Kevin Federline. Según fuentes cercanas, ambos disfrutaron de un momento “genial” juntos, lo que refuerza la idea de que la relación entre madre e hijo se está reconstruyendo lentamente tras años de distancia.

En marzo, la cantante ya había mostrado un acercamiento con Jayden al publicar un video en el que él tocaba el piano mientras ella lo animaba. “¡Es un genio y lo admiro muchísimo!”, escribió, dejando ver la emoción de recuperar parte de su vínculo perdido.

Una relación fracturada con su familia

La tensión entre Britney y su familia no es nueva. Tras el fin de la tutela de 13 años que estuvo bajo el control de su padre, Jamie Spears, la artista ha mantenido una relación “inexistente” con él y un vínculo “frágil” con su madre y su hermana. La cantante ha sido clara en señalar que se sintió traicionada durante ese período.

Sin embargo, Britney mantiene cercanía con su hermano Bryan Spears y algunos primos, quienes han sido un apoyo en medio de su proceso.

¿Cuál es la “SORPRESA” de la que habla Britney?

El mensaje de la intérprete de “Stronger” concluyó con una advertencia: “Definitivamente apareceré y los sorprenderé pronto”. Aunque no dio más detalles, sus seguidores interpretaron la frase como una mezcla de sarcasmo y deseo de confrontar directamente a su familia.