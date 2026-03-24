Hannah Montana: Fecha y hora de estreno del especial de aniversario en Estados Unidos

Hannah Montana está oficialmente de aniversario y la nostalgia ha invadido las redes sociales. Después de dos décadas del fenómeno que cambió la televisión juvenil, Disney+ y Miley Cyrus han preparado un contenido especial inédito, cargado de música y recuerdos para toda una generación que creció junto a Miley Stewart.

Fue un 24 de marzo de 2006 cuando Disney Channel estrenó el primer capítulo de la serie. Por esa razón, este 24 de marzo de 2026, el set ha vuelto a cobrar vida. La celebración comenzó con una espectacular premiere en Los Ángeles el pasado 23 de marzo, donde Miley sorprendió a todos luciendo nuevamente su característico cabello rubio y regalando a los asistentes un fragmento acústico de “The Other Side of Me”.

¿Qué incluye el especial de aniversario?

Este proyecto, titulado oficialmente "Hannah Montana: Especial 20° Aniversario", no es solo un repaso por el pasado; es una experiencia inmersiva que incluye:

Recreaciones de los sets originales.



Entrevista con Alex Cooper.



Material de archivo inédito.

Apariciones sorpresa: Se ha confirmado la participación de Selena Gomez, quien retoma su histórica rivalidad amistosa (Mikayla vs. Hannah), y escenas emotivas junto a su padre, Billy Ray Cyrus.

¿Cuándo y cómo ver el especial en Estados Unidos?

El estreno oficial en Estados Unidos y a nivel global es hoy, 24 de marzo de 2026, a través de la plataforma Disney+ (y también disponible en Hulu para usuarios con el bundle).

¿Dónde verlo gratis?

Es importante aclarar que el especial está incluido sin costo adicional dentro de la suscripción estándar de Disney+. Es decir, mientras mantengas tu cuenta activa, no necesitas realizar un pago extra bajo el modelo de Premier Access. Simplemente ingresas a la plataforma y el contenido exclusivo aparecerá destacado en el menú principal.

Si aún no cuentas con el servicio, estas son las opciones vigentes para este 2026 en el mercado estadounidense:

Costo mensual: Aproximadamente 12 dólares (Plan Standard).

Beneficios: Acceso al catálogo completo (con publicidad en el plan básico), calidad de imagen hasta 4K UHD y HDR en títulos seleccionados.

Multidispositivo: Permite el uso en hasta 4 dispositivos simultáneos y la creación de hasta 7 perfiles por cuenta.

Este especial marca el primer regreso oficial de Cyrus a su personaje en más de 15 años, consolidando a Hannah Montana como un activo cultural eterno que sigue batiendo récords de reproducción en el mundo del streaming.

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