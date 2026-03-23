Cuánto cuesta la bebida de Hannah Montana: cómo pedirla antes de que se agote

Para celebrar el 20 aniversario del estreno de Hannah Montana, la serie que definió a una generación, Starbucks ha decidido lanzar una bebida especial inspirada en la icónica estrella juvenil. Sin embargo, esta nueva edición está provocando tanto enojos como sonrisas entre los fanáticos más detallistas. Lo primero que hay que resaltar es que la bebida, de un llamativo tono morado, lleva la firma espiritual de Hannah y busca capturar la esencia de la "estrella del pop".

¿Cuál es el nombre de la nueva bebida de Hannah Montana de Starbucks?

La nueva incorporación al menú se titula oficialmente "El Refresco Secreto de Estrella del Pop de Hannah" y consiste, básicamente, en una versión personalizada y sofisticada del popular Refresco de Açaí con Fresa de la cadena.

¿Qué ingredientes lleva la bebida?

De acuerdo con la descripción oficial en la plataforma, la mezcla es vibrante y audaz: "Açaí de fresa se combina con una capa de espuma fría de frambuesa, además de un toque de sirope de frambuesa para una bebida perfecta para una estrella del pop".

Es importante destacar que este lanzamiento tiene una ventana de tiempo muy limitada: Solo entre el 23 de marzo y el 5 de abril.

La bebida solo aparece configurada directamente en la app de Starbucks.

Si prefieres pedirla en caja o no deseas usar la aplicación, puedes solicitarla como un "pedido personalizado" con estas instrucciones: Grande Strawberry Açaí Refresher, sin fresas secas, añadiendo espuma fría de frambuesa y dos dosis de sirope de frambuesa.

¿Miley realmente odia las frambuesas?

Aunque la bebida ya es un fenómeno viral en TikTok, los seguidores más fieles de Miley Cyrus han recordado un detalle crucial que contradice este lanzamiento. En el episodio titulado "Huele a adolescente vendida", la protagonista deja clara su aversión a este fruto.

"Hasta el más mínimo olor a frambuesa me da náuseas", dice en la serie, explicando que se enfermó tras comer demasiada tarta de frambuesa en el pasado. Ante la oleada de comentarios en redes sociales donde los usuarios señalaban: "Pero Miley Stewart odia las frambuesas...", la cuenta oficial de Starbucks respondió con humor: "Miley hizo las paces con las frambuesas 20 años después".

¿Cuánto cuesta la bebida en Estados Unidos?

El precio varía entre los $5 y $6 USD, dependiendo de la ubicación geográfica y los impuestos locales.