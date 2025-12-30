Una despedida histórica sacude la Riviera Francesa y paraliza a Europa

El mundo del cine y la cultura popular se prepara para despedir a una de sus figuras más icónicas. El funeral de Brigitte Bardot será la próxima semana en Saint-Tropez, el lugar que no solo marcó su carrera, sino que también se convirtió en su refugio personal durante más de cinco décadas. La actriz y activista Brigitte Bardot falleció a los 91 años en su hogar del sur de Francia , dejando tras de sí un legado que trasciende generaciones.

Saint-Tropez, el glamuroso destino de la Riviera Francesa que Brigitte Bardot ayudó a inmortalizar en la gran pantalla, será el escenario de una ceremonia cargada de simbolismo. Las autoridades locales confirmaron que el servicio religioso se realizará el 7 de enero en la iglesia Notre-Dame-de-l’Assomption, un sitio profundamente ligado a la historia del pueblo y a la actriz.

Una despedida pública marcada por la emoción y el respeto

Aunque el entierro de Brigitte Bardot se llevará a cabo en la más estricta intimidad, el público no quedará al margen. El ayuntamiento de Saint-Tropez anunció que la ceremonia será transmitida en pantallas gigantes instaladas en el puerto y en la emblemática Place des Lices, permitiendo que admiradores de todo el mundo puedan participar del homenaje.

Posteriormente, se realizará un acto público de despedida en un espacio cercano, donde fans, vecinos y figuras del mundo cultural podrán rendir tributo a quien fue considerada “la embajadora más deslumbrante” del pueblo. Para Saint-Tropez, Bardot no fue solo una estrella: fue identidad, historia y proyección internacional.

El lugar eterno de Brigitte Bardot y su legado personal

El descanso final de la actriz será en el llamado cementerio marino, un espacio con vista al Mediterráneo donde reposan sus padres y otras figuras cercanas, como el cineasta Roger Vadim, su primer esposo. La elección del sitio refleja la conexión profunda de Bardot con el mar, la naturaleza y la vida sencilla que defendió tras retirarse del cine en 1973.

Más allá de su impacto como icono del cine francés, Brigitte Bardot será recordada por su incansable lucha por los derechos de los animales, causa que definió su vida en las últimas décadas. Su hermana menor, Mijanou Bardot, la despidió con un emotivo mensaje, imaginándola reunida con las mascotas que tanto amó.

Así, Saint-Tropez se prepara para cerrar un capítulo irrepetible de su historia, mientras el mundo despide a una leyenda que jamás pasó de moda.