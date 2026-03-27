La viuda de James Van Der Beek celebra el primer cumpleaños de su hija sin el actor

El pasado jueves, la comunidad de seguidores de la familia Van Der Beek se conmovió ante un hito familiar cargado de nostalgia y fortaleza. Kimberly Van Der Beek compartió en sus historias de Instagram una fotografía capturada apenas unos meses antes del fallecimiento del recordado actor de “Dawson's Creek”. En la imagen, se observa a James abrazando tiernamente a su hija Emilia en un entorno natural; un reflejo fiel de la vida tranquila y centrada en la familia que el actor priorizó tras recibir su diagnóstico de cáncer colorrectal en etapa 3 en el verano de 2023.

Este décimo cumpleaños de Emilia no es solo una celebración de vida, sino un testimonio de la unidad de una familia que ha tenido que aprender a navegar la ausencia de su pilar fundamental en este 2026.

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El mensaje de resiliencia de Emilia

A sus cortos 10 años, Emilia ha demostrado una madurez asombrosa que ha impactado a miles de personas en redes sociales. Al compartir su proceso de duelo, la pequeña ha ofrecido consuelo y consejos para quienes atraviesan pérdidas similares. Durante lo que habría sido el cumpleaños número 49 de su padre a principios de este marzo, Emilia compartió sus tres pilares para sanar:

"Hablo con mi papá todos los días... sé que él puede oírme", expresó la pequeña, manteniendo vivo el vínculo espiritual.

Emilia afirmó creer firmemente que su padre "ya no sufre" y que ella todavía elige "creer en los milagros", incluso en medio de la adversidad.

El legado de James Van Der Beek

James falleció el pasado 11 de febrero de 2026 a los 48 años, tras una valiente batalla de casi tres años contra la enfermedad. Mantuvo su diagnóstico en privado hasta noviembre de 2024, permitiendo que su familia viviera momentos de calidad sin el asedio mediático. Kimberly, con quien se casó en 2010, destacó que el actor afrontó sus últimos días con una "valentía, fe y serenidad" admirables.

Además de Emilia, a James le sobreviven sus otros cinco hijos: Olivia (15), Joshua (13), Annabel (12), Gwendolyn (7) y Jeremiah (4).

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