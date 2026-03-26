Colman Domingo y Anitta en SNL: fecha y detalles del episodio

El legendario Studio 8H de Nueva York se prepara para una de las noches más vibrantes de su temporada actual. El carismático Colman Domingo llega al escenario de Saturday Night Live (SNL) en medio de una racha profesional imparable. Su debut como presentador ocurre en un momento estratégico: apenas 12 días antes del gran estreno mundial de "Michael" (programado para el 24 de abril), la esperada película biográfica del Rey del Pop donde Domingo interpreta al complejo patriarca Joe Jackson.

Colman Domingo será presentador de Saturday Night Live

Además de su inminente faceta cinematográfica, los fanáticos de la televisión podrán disfrutar de su regreso como Ali Muhammed en la tercera temporada de "Euphoria", que se estrena el 12 de mayo, y posteriormente en la segunda entrega de "The Four Seasons" el 28 de mayo.

La expectativa por ver a Domingo en un registro cómico es alta, especialmente por su posible colaboración con el comediante Marcello Hernández. Dado el trasfondo afro-latino de Domingo, el público espera sketches que resalten la herencia hispana y la versatilidad actoral.

Anitta con "Equilibrium"

Por su parte, la superestrella brasileña Anitta llega a SNL para inyectar una dosis de energía global al programa. Tras consolidarse con éxitos mundiales como "Envolver" y "Downtown", la artista está plenamente centrada en la promoción de su más reciente material discográfico titulado "Equilibrium".

Fuentes cercanas a la producción aseguran que Anitta interpretará su sencillo más reciente, "Pinterest", una canción rítmica y pegajosa que promete poner a bailar a la audiencia de NBC. Aunque su rol principal es el de invitada musical, existe una gran curiosidad en las redes sociales por ver si la carismática cantante participará en algún segmento de comedia junto al elenco principal, demostrando su ya conocido sentido del humor y presencia escénica.

¿Cómo y cuándo verlo en Estados Unidos?

Fecha: Sábado 11 de abril de 2026.

Hora: 11:30 PM EST / 10:30 PM CST.

Streaming: El episodio podrá disfrutarse en la plataforma Peacock y otras aplicaciones afiliadas a la cadena a partir del día siguiente.

