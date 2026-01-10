¡Escándalo en Hollywood! Timothy Busfield, con orden de arresto por delitos contra menores

Hollywood amaneció con un nuevo terremoto mediático: el actor y director Timothy Busfield quedó en el centro de la conversación luego de que se confirmara una orden de arresto en su contra, en un caso que ya provoca fuertes reacciones dentro y fuera de la industria .

Actor and director Timothy Busfield, famous for his work on "The West Wing" and "Thirtysomething," is being accused of pedophilia ... prosecutors in New Mexico allege he sexually abused underage boys who were child actors on a TV production set.



De acuerdo con información retomada por medios estadounidenses, el proceso está ligado a una investigación en Nuevo México y a señalamientos que habrían ocurrido en el set de “The Cleaning Lady”, serie en la que Busfield trabajó como director y también participó.

El impacto no es menor: se trata de un nombre reconocido por trabajos en títulos como “The West Wing” y “Field of Dreams”, por lo que el tema escaló rápidamente a titulares nacionales, mientras la opinión pública exige claridad y consecuencias.

¿Qué detonó la investigación contra Busfield?

La orden de arresto se emitió luego de que un investigador del Departamento de Policía de Albuquerque presentara una denuncia penal que respalda el señalamiento de un menor, según la información difundida por prensa local y agencias que citaron el documento judicial.

En esa denuncia se indica que el menor relató presuntos tocamientos inapropiados en dos momentos distintos: el primer incidente habría ocurrido cuando tenía 7 años y el segundo cuando tenía 8 años, siempre en el contexto de grabaciones.

La madre del menor, según los reportes, informó a servicios de protección infantil que los hechos habrían ocurrido entre noviembre de 2022 y la primavera de 2024, lo que abrió una línea temporal que hoy es clave en la investigación.

La orden —firmada por un juez— refiere dos cargos por contacto sexual criminal con un menor, de acuerdo con lo señalado en la documentación citada por la prensa.

También se reportó que el menor fue diagnosticado con ansiedad y trastorno de estrés postraumático, y que un trabajador social documentó que presentaba pesadillas relacionadas con los hechos denunciados.

Hasta el momento de esas publicaciones, ni el abogado ni el agente del actor habían respondido a solicitudes de comentarios, lo que mantiene el caso bajo una nube de incertidumbre mediática.

Líneas de ayuda y apoyo en caso de abuso

Si alguien vive una situación de violencia o sospecha que un menor está en riesgo, la recomendación es buscar ayuda inmediata y contactar a las autoridades locales; en Estados Unidos existen recursos confidenciales de orientación.