¿Quiénes son los famosos que caminan al altar este 2026?

El 2026 promete convertirse en uno de los años más deslumbrantes para las celebridades. Los compromisos anunciados entre 2024 y 2025 se transformarán en ceremonias que marcarán tendencia en la moda, el espectáculo y el deporte. Desde íconos del pop hasta estrellas de Hollywood y figuras del deporte internacional, las bodas de este año no solo celebrarán el amor, sino que también serán eventos sociales de alto perfil.

Taylor Swift y Travis Kelce: la boda del verano

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce ha sido una de las más seguidas de la década. Tras anunciar su compromiso en 2025, su boda ya es considerada la más esperada del verano. Se anticipa un evento con invitados de primer nivel, desde músicos y actores hasta atletas de élite. El vestido de Taylor promete marcar tendencias globales, mientras que Travis aportará su estilo moderno y elegante.

|Crédito: Bang Showbiz

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Después de una década juntos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirmaron su compromiso en 2025. Su boda será una de las más glamurosas del año, con rumores que apuntan a un destino exótico y ultraexclusivo. La unión del astro portugués y la influencer de moda promete fusionar deporte, lujo y cultura de celebridades en un evento inolvidable.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo llevan 9 años de novios. |(Instagram @georginagio)

Zendaya y Tom Holland

Aunque siempre han mantenido su relación en privado, los rumores de compromiso entre Zendaya y Tom Holland se intensificaron en 2025. Su boda en 2026 se espera íntima y elegante, con un estilo moderno y chic que refleje la personalidad de Zendaya. Será una celebración significativa, alejada del espectáculo mediático.

Miley Cyrus y Maxx Morando

La cantante Miley Cyrus sorprendió al anunciar su compromiso con el músico Maxx Morando en un evento de Hollywood. Su boda será todo menos convencional: se anticipa una celebración llena de música, moda vanguardista y energía artística, reafirmando el estilo irreverente y creativo de Miley.

|Crédito: Kevin Winter/WireImage

Dua Lipa y Callum Turner

La unión de Dua Lipa y el actor Callum Turner será un evento internacional. Con la cantante convertida en ícono global de la moda, su look nupcial será seguido por diseñadores y novias de todo el mundo. La boda combinará música, cine y estilo contemporáneo.

|Crédito: Bang Showbiz

Camila Mendes y Rudy Mancuso

La actriz Camila Mendes y el músico Rudy Mancuso llevarán su historia de amor al altar en 2026. Se espera una ceremonia íntima y artística, reflejo de su visión creativa compartida.

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks

La boda de Liam Hemsworth y Gabriella Brooks será privada y elegante, centrada en la familia y amigos cercanos. En contraste con otras celebraciones de alto perfil, destacará por su sinceridad y discreción.

Tini y Rodrigo de Paul

Tras una ruptura en 2023, la cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul sorprendieron al anunciar su matrimonio en 2025. Aunque inicialmente se esperaba para diciembre, la boda se aplazó a 2026, convirtiéndose en una de las más esperadas del mundo latino.