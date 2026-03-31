K-dramas en EE.UU: Cuándo se estrenan los capítulos finales del “Abogado Fantasma”

El panorama del entretenimiento televisivo ha cambiado, y este 2026 confirma que los K-dramas son una fuerza imparable en el mercado de Estados Unidos. La serie de SBS, “Abogado Fantasma”, se ha consolidado como la gran ganadora de la temporada. Su sexto episodio alcanzó una impresionante audiencia del 10% a nivel nacional en Corea, marcando su mejor récord hasta la fecha y demostrando que las historias legales con tintes de misterio siguen cautivando al público.

¿Por qué es tan famosa en Estados Unidos?

Más allá de las fronteras coreanas, la serie se posicionó en el quinto lugar del Top 10 global de Netflix (categoría de TV de habla no inglesa) entre el 16 y 22 de marzo. Es tendencia absoluta en Malasia, Corea del Sur y gran parte de Medio Oriente, además de mantener un crecimiento constante en el catálogo de Estados Unidos.

¿Cuándo se estrena el próximo capítulo?

El episodio 7 se emitirá el viernes 3 de abril.

¿Dónde ver?

Disponible en Netflix, Viki y Kocowa.

Recta final: Series que se despiden esta semana

Para los fanáticos que prefieren las historias concluidas, varias producciones entran en su etapa más crítica. Aquí la guía de los cierres más esperados:

¿Qué otros k-dramas te recomendamos?

In Your Radiant Season

Este drama ha mantenido una audiencia estable en torno al 2.5% nacional en Corea, pero su verdadero éxito reside en el mercado de streaming. Es un fenómeno rotundo en Disney+ en mercados clave como Japón y Taiwán.

¿Cuándo se estrena el último capítulo?

El capítulo 12 se emitirá el viernes 3 de abril.

¿Dónde ver? Disney+.

Still Shining

Tras un comienzo prometedor con un 2.1%, la serie ha experimentado un descenso en su audiencia local, registrando un 0.8% en su octavo episodio. A pesar de estos números, entra ahora en su semana final de emisión, donde se espera que los seguidores internacionales den el impulso necesario para un cierre digno.





The Practical Guide to Love

En su penúltima semana, la serie registró un sólido 4% de audiencia en su noveno episodio. Sigue siendo una de las opciones más populares para los amantes del género romántico.

El episodio 10 se emitió el domingo 29 de marzo.

Dónde ver: Disponible en Viki.