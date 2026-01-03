¿Quién es? Conoce al actor que REGRESA a la franquicia de IT

El nombre de Finn Wolfhard vuelve a sonar fuerte en el género del terror. El actor canadiense, conocido mundialmente por su papel de Mike Wheeler en “Stranger Things”, confirmó que seguirá vinculado al universo de IT, la franquicia inspirada en la obra de Stephen King. Su regreso como Richie Tozier, uno de los miembros más queridos del Club de los Perdedores, ha reavivado la emoción de los fans.

El detalle que encendió las teorías

La especulación comenzó cuando en el material promocional de la serie “IT: Welcome to Derry” apareció un póster de Richie Tozier. Poco después, Wolfhard reveló en entrevista con Esquire que desde 2021 sabía que su personaje tendría algún tipo de presencia en el proyecto:

“Barbara y Andy Muschietti me dijeron: ‘Estás implicado’. Sí, estoy conectado. Y creo que con el tiempo surgirá algo más que tengo muchas ganas de que la gente vea”.

Aunque no confirmó cómo será su participación, sus palabras bastaron para que los seguidores interpretaran que el regreso de Richie está prácticamente asegurado.

El final de "Welcome to Derry" abre la puerta

La primera temporada de la serie dejó pistas claras sobre la expansión del universo. En los últimos minutos, se revela que Marge es en realidad Margaret Tozier, futura madre de Richie, lo que confirma que Pennywise conoce el futuro y sabe que Richie será parte de quienes lo destruyan.

Además, un cameo de Sophia Lillis retomando su papel como Beverly Marsh reforzó la idea de que las líneas temporales están abiertas y que personajes del pasado y futuro pueden cruzarse.

El momento perfecto para Finn

El regreso de Wolfhard a IT coincide con el cierre de otra etapa clave en su carrera: el final de “Stranger Things”. Tras convertirse en estrella global a los 14 años, el actor ha diversificado su carrera con proyectos como la dirección de “Hell of a Summer” y su incursión en la música con la banda Happy Birthday.

¿Cómo podría volver Richie Tozier?

Aunque Welcome to Derry es una precuela, el canon de Stephen King establece que Pennywise no vive bajo reglas lineales: existe fuera del tiempo, viendo pasado, presente y futuro al mismo tiempo.

Esto abre múltiples posibilidades para el regreso de Richie:

Un encuentro en otra línea temporal.

Un proyecto ambientado después de IT: Chapter Two.

Una nueva entrega donde los sobrevivientes vuelvan a enfrentarse a Pennywise.