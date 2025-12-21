George Clooney rindió un emotivo homenaje a su hermana que perdió la batalla contra el cáncer a los 65 años

George Clooney atraviesa un momento de profundo dolor. Su hermana mayor, Adelia "Ada" Zeidler, falleció el viernes 19 de diciembre a los 65 años tras una dura batalla contra el cáncer. El actor compartió un mensaje emotivo que ha conmovido a sus fans.

El galán de Hollywood no ocultó su admiración por Ada. "Mi hermana, Ada, fue mi heroína. Enfrentó el cáncer con valentía y humor. Nunca he conocido a nadie tan valiente", expresó a la revista People. Amal, su esposa, y él la extrañarán enormemente.

Vida de Adelia "Ada" Zeidler

Adelia nació el 2 de mayo de 1960 en Kentucky. Era solo un año mayor que George Clooney, con quien compartió una unión familiar inseparable desde la infancia. Vivió una vida discreta, lejos de los reflectores de su hermano famoso.

Ada se destacó como artista talentosa. Formó parte del Gremio de Arte de Augusta y fue gran mariscal del Desfile Anual de Navidad Blanca. Durante años, enseñó arte en la escuela primaria de Augusta Independent, inspirando a generaciones de niños.

Era madre de dos hijos, Nick y Allison. Viuda desde 2004, tras la muerte de su esposo Norman Zeidler por un infarto, encontró apoyo en su familia. Mantuvo una relación cercana con George, asistiendo a eventos como su boda con Amal en 2014.

El emotivo homenaje de Clooney

Ada murió en paz en el St. Elizabeth Healthcare de Edgewood, Kentucky. Estaba rodeada de sus seres queridos en sus últimos momentos, según su obituario. Su funeral se realiza este lunes 22 en la Iglesia Católica de San Patricio, en Maysville.

Clooney, de 64 años, resaltó su coraje ante la enfermedad. "Amal y yo la extrañaremos terriblemente", añadió en su declaración. Este tributo refleja el lado humano del actor, más allá de sus éxitos en Ocean's Eleven o Syriana.

La pérdida de Ada une a la familia Clooney en duelo. Fans en redes sociales envían condolencias al actor, recordando su legado artístico y su rol como pilar familiar. Hollywood pierde una figura discreta pero esencial en la vida de una de sus estrellas.

A Zeidler le sobreviven sus dos hijos, Nick Zeidler y Allison Zeidler Herolaga, quienes junto a George Clooney se encargarán de honrar su memoria.