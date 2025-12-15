El actor George Clooney toma una difícil decisión sobre su carrera por el bien de su matrimonio
El reconocido actor George Clooney sorprendió al revelar que ha optado por replantear el rumbo de su carrera profesional para priorizar su vida personal.
George Clooney, uno de los actores más reconocidos de Hollywood, ha generado sorpresa al dar a conocer que tomó una difícil decisión respecto a su carrera profesional con el objetivo de proteger y priorizar su vida personal. El intérprete dejó claro que, en esta etapa de su vida, su matrimonio y su familia ocupan un lugar central, incluso por encima de nuevos proyectos en la industria del cine.
A partir de 2026, el reconocido artista determinó que no besará a nadie más en ficción. Esta cláusula ahora estará presente entonces en sus millonarios contratos y fue consensuada recientemente con su mujer, Amal Clooney. "He estado intentando seguir la ruta de Paul Newman. Ya no voy a besar a ninguna chica", aseguró el protagonista de Ocean's 8 al medio Daily Mail.
Desde que se casó con su joven pareja, Clooney hizo a un lado algunas ofertas cinematográficas para dedicarse a la familia. "Tengo 63 años. No estoy tratando de competir con protagonistas de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no voy a hacer más películas románticas", dijo en su momento.
¿Quién es la esposa de George Clooney?
Amal Alamuddin es una abogada internacional de derechos humanos, activista y académica de gran prestigio, además de ser la esposa del actor George Clooney.
Nació el 3 de febrero de 1978 en Beirut, Líbano, y creció en el Reino Unido. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Oxford y obtuvo una maestría en la Universidad de Nueva York (NYU), donde fue alumna del reconocido juez y académico Joseph Weiler.
Es conocida mundialmente por su trabajo en derechos humanos, derecho internacional, derecho penal, libertad de prensa, defensa de minorías y víctimas de conflictos armados. De hecho, ha representado a periodistas, activistas y figuras políticas ante tribunales internacionales, incluyendo casos en la ONU, la Corte Penal Internacional y la Corte Europea de Derechos Humanos.
En 2014 se casó con el actor en una ceremonia celebrada en Venecia y tres años después fueron padres de gemelos, Ella y Alexander.