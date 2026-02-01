Bruno Mars se une al elenco de estrellas que cantarán en la gala de los Grammy

Este fin de semana, los Grammy 2026 tomaron todavía mayor relevancia al ser anunciado Bruno Mars como artista invitado para la gala que se celebrará este 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles .

Antes del anuncio de la participación del cantante hawaiano la expectativa ya era alta, pero tras la noticia, la fanaticada elevó su emoción en torno al evento.

El cantante de 40 años llegará con un tema que se volvió viral en redes sociales y con tres nominaciones con las que podría levantar un nuevo gramófono. Solo como dato, el talentoso cantautor se ha llevado 14 de sus últimas 15 nominaciones en el evento.

Bruno Mars, up for three awards at the 2026 #GRAMMYs, has won 14 of his last 15 nominations.



He has won at least one award in every show he has been nominated in since 2014. pic.twitter.com/tATVR9IdUZ — Talk of the Charts (@talkofthecharts) February 1, 2026

Mars compite en tres rubros de peso por su tema “APT” en colaboración con Rosé: Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Actuación Pop Dúo o Grupal. Con esas cartas sobre la mesa, su nombre ya aparece en pronósticos entre los posibles ganadores de la noche.

Chance de alzar premios para Bruno Mars en los Grammy

La apuesta de Bruno Mars en los Grammy 2026 se concentra en “APT”, un sencillo que lo mantuvo en lo alto del pop global junto a Rosé, la cantante surcoreana-neozelandesa.

Desde que se conocieron las nominaciones, los internautas no tardaron en expresar sus especulaciones sobre en cuáles categorías podría ganar el autor del tema 24K Magic. El escenario más lógico está en Mejor Actuación Pop Dúo o Grupal, donde “APT” compite directamente como colaboración. Aun así, sus nominaciones principales -Grabación del Año y Canción del Año- lo siguen manteniendo en la conversación de los más grandes de la industria, pues son categorías que suelen coronar a los temas con mayor alcance de todo el año.

¿Qué cantará Bruno Mars en los Grammy?

Si la gala lo anuncia como artista invitado y su canción nominada es “APT”, lo más esperado es que Bruno Mars interprete precisamente ese tema, idealmente con Rosé. También se comenta que su presentación puede funcionar como antesala de su siguiente gira musical titulada “The Romantic Tour”, la cual está prevista para arrancar en Las Vegas, el próximo 10 de abril.

Aunque los focos se enfocaron en la presencia de Mars tras el reciente anuncio, la misma gala de los Grammy también marcará el regreso de Justin Bieber a ese escenario por primera vez desde 2022.

A su vez, parte de la alineación la completarán otros artistas de talla mundial como Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Post Malone y Lauryn Hill.