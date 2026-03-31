Los 5 estrenos televisivos más esperados de abril en Estados Unidos

Abril se perfila como uno de los meses más importantes para la industria del entretenimiento en los últimos años. Las principales plataformas de streaming alinearon sus cartas más fuertes en las series, presentando desde conclusiones épicas de sagas consolidadas hasta el regreso de íconos de la cultura de los años 2000.

¿Cuáles son las 5 mejores series que se estrenarán en Estados Unidos?

The Boys (temporada 5): estreno 8 de abril

Llega el final del camino para los "superhéroes" más corruptos y polémicos de la televisión en Prime Video. El showrunner Eric Kripke ha prometido un cierre visceral donde la resistencia se encuentra en su punto más vulnerable frente a un Homelander que ostenta un poder absoluto y aterrador.





Hacks (temporada 5): estreno 9 de abril

Deborah Vance y Ava Daniels se despiden de la audiencia en esta quinta y última temporada a través de Max. Tras los intensos eventos vividos en Singapur, Deborah regresa a los escenarios de Estados Unidos dispuesta a reclamar, de una vez por todas, su lugar inamovible en la cima de la comedia.

Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta (estreno 10 de abril)

Después de casi 20 años de ausencia, la familia disfuncional más querida de la televisión regresa en un evento especial de cuatro episodios. Bryan Cranston y Frankie Muniz lideran este reencuentro donde Malcolm ahora debe lidiar con su propia hija, Leah, quien parece haber heredado todas las neurosis y el intelecto problemático de la familia.





Euphoria (temporada 3): estreno 12 de abril

Tras una espera de cuatro años, Rue y compañía regresan a Max con un salto temporal de cinco años. La visión de Sam Levinson deja atrás los pasillos de la preparatoria East Highland para explorar las complejidades de la adultez joven, las adicciones y las relaciones rotas. A pesar de ausencias notables en el reparto original, la curiosidad por conocer el destino de Rue y su deuda pendiente sigue siendo el motor principal de esta serie.





Beef (temporada 2): estreno 16 de abril

La antología ganadora del Emmy regresa a Netflix con un conflicto totalmente nuevo y un elenco de lujo. Esta vez, la trama se traslada a un exclusivo club de campo coreano donde una pareja (interpretada por Oscar Isaac y Carey Mulligan) se ve envuelta en una disputa llena de tensión entre su jefe y su esposa.



