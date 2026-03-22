El drama coreano que arrasó en 24 horas: La serie de 12 capítulos que todos están viendo

Los fenómenos de los K-dramas se mantienen como los favoritos al momento de maratonear un fin de semana. Estas producciones logran mantener al espectador lleno de buenas historias y atrapado hasta el último minuto, caracterizándose por mezclar géneros ligeros con dramas intensos. Es por eso que se vuelven adictivos; las historias asiáticas combinan elementos universales como el amor, la venganza y la ambición, siempre aportando un toque cultural e histórico que las vuelve únicas en su clase.

¿Qué serie te recomendamos ver hoy mismo?

"Bon Appétit, Your Majesty" es una serie de solo 12 capítulos protagonizada por la icónica YoonA y el ascendente Lee Chae Min, una dupla que ha encendido las redes sociales desde su estreno.

¿Por qué "Bon Appétit, Your Majesty" es tan atrapante?

La trama nos presenta a Yeon Ji-young (interpretada por YoonA), una chef estrella del mundo contemporáneo que, tras un inesperado eclipse, despierta en plena era Joseon. Sin tecnología ni lujos modernos, su única herramienta de supervivencia es su sazón, la cual utiliza estratégicamente para domar el carácter indomable del rey Yi Heon (Lee Chae Min).

¿De qué trata?

Aunque el drama tiene tintes de comedia romántica, se basa en una de las figuras más oscuras de la historia de Corea: el rey Yeonsangun (1494-1506).

Históricamente, Yi Yung (Yeonsangun) fue un monarca recordado por su crueldad; persiguió a sus opositores, prohibió el uso del alfabeto Hangul y cerró academias tras descubrir los detalles de la trágica ejecución de su madre. La serie, basada en la popular novela web Surviving as Yeonsangun’s Chef, suaviza esta brutalidad histórica para presentarnos a un hombre roto por el trauma, permitiendo que la audiencia empatice con él a través del vínculo gastronómico y emocional que forma con Ji-young.

¿Por qué es el maratón perfecto?

Con solo 12 episodios, la serie evita el "relleno" innecesario y se centra en una narrativa que fluye con rapidez. La química entre YoonA y Lee Chae Min es el motor principal de una historia que logra equilibrar la intriga política de la corte con momentos de ligereza, humor y un romance que se cocina a fuego lento.

Lee también: Todo sobre los iHeartRadio Music Awards en Los Ángeles: Taylor Swift y los shows confirmados