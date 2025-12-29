Intento FALLIDO de rehabilitación: Tylor Chase es captado fumando en las calles de Los Ángeles

El ex actor infantil de Nickelodeon, Tylor Chase , conocido por su participación en Ned’s Declassified School Survival Guide, vuelve a ser noticia. A pesar de haber sido internado en un hospital del sur de California el día de Navidad para una evaluación psiquiátrica de 72 horas, Chase fue visto nuevamente en las calles de Los Ángeles, fumando y en condiciones precarias, informó TMZ .

La intervención inicial, organizada por amigos, familiares y ex compañeros del elenco, parecía un paso prometedor. Sin embargo, el proceso se interrumpió de manera inesperada cuando el centro médico lo liberó sin trasladarlo al programa de desintoxicación que ya estaba preparado para él.

Shaun Weiss denuncia fallas en el sistema

El actor Shaun Weiss, recordado por “The Mighty Ducks” y quien superó sus propias adicciones, ha sido uno de los principales defensores de Chase. Weiss declaró que el equipo de crisis de salud mental evaluó a Tylor en dos ocasiones, pero lo dejó en libertad pese a que se encontraba en estado crítico.

“Se suponía que debían retenerlo y luego trasladarlo a un centro de desintoxicación que habíamos organizado. En cambio, lo dejaron salir sin contactar a ninguno de nosotros”, denunció Weiss.

En una segunda evaluación, Chase fue encontrado fumando metanfetamina, sin zapatos ni chaqueta, en medio del frío. Aun así, el equipo decidió no ingresarlo.

El papel de sus excompañeros

El actor Daniel Curtis Lee, quien interpretó a Cookie en la serie de Nickelodeon, confirmó que la intervención fue impulsada directamente por el padre de Chase. “Rezo para que este sea un paso para que permanezca en tratamiento”, expresó Lee.

Lee también compartió en TikTok los intentos fallidos de alojarlo en un hotel, donde el cuarto fue encontrado en condiciones caóticas.

Fans y comunidad en alerta

Videos recientes que muestran a Chase desaliñado y sin vivienda han circulado en redes sociales, generando preocupación entre sus seguidores. Algunos fanáticos han intentado ayudarlo entregándole dinero en la calle, pero Weiss advirtió que estas acciones, aunque bien intencionadas, han perjudicado su recuperación.

Actualmente, Weiss asegura tener una cama disponible para Chase en el centro de rehabilitación Eleven 11 Recovery en San Clemente, California. Sin embargo, la ley exige que el propio Tylor acepte ingresar, lo que complica aún más el panorama.

Mientras sus amigos y familiares insisten en apoyarlo, la realidad es que el ex actor continúa en las calles, atrapado en un ciclo de adicción y vulnerabilidad.