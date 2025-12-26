¡PREOCUPADOS! Familia de Tylor Chase lo interna en un HOSPITAL para una evaluación psiquiátrica

El ex actor infantil de Nickelodeon, Tylor Chase , de 36 años, fue internado en un hospital del sur de California el día de Navidad para recibir atención médica y una evaluación psiquiátrica de 72 horas. Según un informe exclusivo de Daily Mail , la decisión se tomó tras una intervención de urgencia organizada por amigos, excompañeros de elenco y su propia familia, quienes buscaban rescatarlo de la calle y enfrentar sus problemas de salud mental y consumo de sustancias.

El influencer Jake Harris, radicado en Los Ángeles, fue clave. “Determinaron que necesitaba ayuda inmediata y lo llevaron a un hospital local para un tratamiento de 72 horas. Ahora está en buenas manos. Y el futuro se ve prometedor. Solo necesitaba que alguien realmente hiciera algo para ayudarlo”, explicó Harris.

El papel de Daniel Curtis Lee

El actor Daniel Curtis Lee, recordado por interpretar a Simon “Cookie” Nelson-Cook en "El Manual de Supervivencia Escolar de Ned", confirmó que la intervención fue impulsada directamente por el padre de Chase. “Su padre me informó que le dio instrucciones a Jake para que ingresara a Tylor en tratamiento como fuera posible. Rezo para que este sea un paso para que permanezca en tratamiento”, declaró Lee.

El actor también reconoció que no estaba claro si Chase había aceptado la ayuda por decisión propia, aunque habló con él por FaceTime para alentarlo a ingresar a tratamiento.

Intentos fallidos previos

Antes de la internación, los esfuerzos incluyeron alojarlo en una habitación de hotel. Sin embargo, Lee reveló en TikTok que el cuarto fue abandonado y encontrado en condiciones caóticas: “La puerta estaba abierta, el microondas dentro de la bañera y el refrigerador volcado”.

El apoyo de Shaun Weiss

El ex estrella de "The Mighty Ducks", Shaun Weiss, quien atravesó problemas de adicción y se encuentra recuperado, también se involucró en el caso: “Me comuniqué con algunos amigos y tenemos una cama para él en un detox y un lugar para que reciba tratamiento a largo plazo”.

Aunque el primer intento no prosperó, Harris logró finalmente persuadir a Chase para ingresar al hospital. Según relató, pasó una hora sentado con él mientras su padre y excompañeros lo llamaban para expresarle su apoyo. “Le explicaron cuánto lo aman y cuánto necesitan que acepte recibir ayuda”, escribió Harris en Instagram.

Lee respondió en ese mismo posteo: “Gracias por poner en marcha su tratamiento, Jake”.