¿Soltera para siempre? La decisión de Jennifer Lopez sobre su vida amorosa a un año de su ruptura con Ben Affleck

La cantante y actriz Jennifer Lopez, de 56 años, ha decidido mantenerse alejada del mundo de las citas tras su mediática separación de Ben Affleck, ocurrida en 2024 y finalizada oficialmente en enero de 2025. Según reveló una fuente cercana a People , la artista está enfocada en sus hijos y en sus proyectos profesionales: “Para ella todo se trata del trabajo y de los niños. Parece feliz y contenta”.

La cantante comparte a sus gemelos Max y Emme, de 17 años, con su ex marido Marc Anthony, y ha dejado claro que su prioridad es la crianza y el bienestar de ellos.

Un divorcio mediático pero cordial

Lopez y Affleck, quienes se casaron en 2022 tras reavivar su romance interrumpido en 2004, solicitaron el divorcio en agosto de 2024. La separación se hizo efectiva en enero de 2025, casi 20 semanas después de la petición inicial.

A pesar de la ruptura, ambos han mantenido una relación cordial. En diciembre de 2025 fueron vistos juntos en Brentwood, California, acompañados por el hijo menor de Affleck, Samuel, de 12 años, mientras realizaban compras navideñas. Una fuente aseguró que “la atención se centró principalmente en Sam” y que los ex “parecían estar bien”.

“Nunca he sido verdaderamente amada”

Meses después de su separación, Lopez sorprendió con declaraciones en una entrevista con Howard Stern, donde confesó sentirse decepcionada por sus experiencias amorosas:

“Lo que aprendí no es que yo no sea digna de amor, sino que ellos no son capaces. No lo tienen dentro. Necesitan apreciar a la personita que llevan dentro. Necesitan amarla”.

La artista explicó que sus exparejas le ofrecieron “todo lo material”, pero no lograron darle el amor genuino que ella buscaba.

Una nueva etapa de independencia

En otra conversación con Interview en octubre de 2024, Lopez expresó entusiasmo por su vida de soltera: “Ahora me emociono cuando dices que vas a estar solo. Sí, no busco a nadie… ¿Y si soy libre?”.

La intérprete de "On The Floor" también aclaró que no planea usar aplicaciones de citas, pues se considera “anticuada”, aunque no descarta conocer a alguien en el futuro.

El futuro de JLo

Con una carrera que abarca más de tres décadas en la música, el cine y los negocios, Jennifer Lopez inicia el 2026 con proyectos profesionales y familiares como prioridad. Su decisión de mantenerse soltera refleja una etapa de introspección y fortaleza personal, donde la artista parece más interesada en la libertad y la estabilidad que en un nuevo romance.